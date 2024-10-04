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南韓也出手！宣佈對中國厚鋼板進行反傾銷調查

2024/10/04 12:22

南韓產業通商資源部週五（4日）公告，將對中國生產的厚鋼板進行反傾銷調查。（美聯社資料照）南韓產業通商資源部週五（4日）公告，將對中國生產的厚鋼板進行反傾銷調查。（美聯社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在全球接連示警中國透過低價出口，向外國傾銷國內過剩產品之際，南韓產業通商資源部週五（4日）公告，政府接受現代製鐵（Hyundai Steel）的申訴，將對中國生產的厚板進行反傾銷調查。

《韓聯社》報導，現代製鐵在今年7月向產業通商資源部提出反傾銷申訴，指出中國廠商大量出口低價厚板，導致公司利益受損。業界人士指出，中製厚板在南韓的價格已降至每噸70萬韓圜（約新台幣1.8萬元）左右，比南韓國產厚板價格低10萬韓圜（約新台幣2600元）以上。

厚板指的是厚度在6公釐以上的較厚鋼板，主要用於造船或是建築的鋼板。據報，現代製鐵的厚板在總銷售的佔比約15％。

由於中國房地產市場低迷，國內鋼鐵需求銳減，中企正在將包括厚板在內的低價鋼鐵產品推向海外。南韓貿易協會統計，中國鋼鐵去年淨出口額達到約341億美元（約新台幣1.092兆元），接近2014年的343億美元（約新台幣1.099兆元）歷史高點。

根據南韓鋼鐵協會統計，南韓去年自中國進口873萬噸鋼鐵，年增29.2％，今年進口量也在快速成長。南韓貿易協會數據顯示，今年1-4月中國鋼材出口較去年成長15.1％，但是同期出口單價卻跌19.4％。

全球目前都在應對中國的廉價鋼品，去年5月美國宣佈，計劃將部分中國鋼鐵產品關稅從0-7.5％上調至25％。歐盟5月對中國鋼鐵產品發起反傾銷調查，加拿大也計劃對中國鋼鐵產品徵25％關稅。

墨西哥、巴西等新興國家今年提高了對中國鋼鐵的關稅，越南、土耳其也開始相關調查。日本官員近日則透露，正尋求擴大反傾銷稅的範圍，將中國鋼鐵以及其他經由第3國出口的產品納入其中。

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