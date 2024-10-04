兄弟不願繳父親留下土地地價稅 竹市稅務局教一招解套

繼承父親留下的土地，但其他兄弟卻不願繳地價稅或需三催四要怎麼辦？新竹市稅務局教一招解套。圖為相關土地及農地，與新聞事件無關。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市陳先生與3位弟弟共同繼承父親所遺土地，但遲未辦妥繼承登記，陳先生每年都在繳納地價稅1萬2000元後，都要再向3位弟弟分別收取3000元稅額，常需三催四要，只想繳自己應繳的部分，卻不知如何處理？對此，竹市稅務局表示，公同共有人若想只繳納自己潛在應有權利部分，得就其應有權利部分向稅務局申請分單繳納，但分單繳納後，各公同共有人對全部應納地價稅額仍負連帶責任，不會因申請分單繳納而免除其連帶責任。

稅務局強調，繼承土地在未辦妥分割及繼承登記前，公同共有土地未設管理人者，以全體公同共有人為納稅義務人，地價稅單得僅向其中一人送達，其他共有人則寄送地價稅核定稅額通知書，並載明繳款書受送達者及繳納期間，全體公同共有人對全部應納稅捐負有連帶責任。但公同共有人若想只繳納自己潛在應有權利部分，得就其應有權利部分向稅務局申請分單繳納，但分單繳納後，各公同共有人對全部應納地價稅額仍負連帶責任，不會因申請分單繳納而免除其連帶責任。

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稅務局也提醒，實務上常發生公同共有人已申請分單並繳納分單地價稅，而其他公同共有人未繳納其餘稅款致被移送執行。為顧及已分單繳納稅款公同共有人權益，於辦理此類案件移送執行時，將會建請行政執行機關先執行未繳納稅款之公同共有人的財產，倘其無財產可供執行，再執行已申請分單並繳納稅款的公同共有人。

稅務局提醒，公同共有人申請分單繳納地價稅，各公同共有人對全部應納地價稅額仍負連帶責任，若陳先生分單繳納地價稅並完納稅捐，當剩餘地價稅尚有欠稅時，陳先生與3位弟弟都是納稅義務人，也都負有繳納稅捐連帶責任。有問提可電洽：03-522-5161轉422~437。

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