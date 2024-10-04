特高壓電纜展望強勁 大東電擬明年興櫃轉上市

大東電董事長林志明。（業者提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕電纜大廠大東電（1623）表示，因科技業快速發展，為因應目前特高壓電纜供不應求，自荷蘭購入的新機已在裝機，可望提高1.5倍效率、推升產能；大東電也規劃明年掛牌上市。

大東電參加10月4日至6日在台北南港展覽2館舉辦的「Energy Taiwan台灣國際智慧能源週」，分享國家電網與能源管理實績以及營運展望。

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大東電林志明董事長表示，「供電穩定」是大東電核心目標，面對科技產業快速發展，提升再生能源的多元性與穩定性相當重要。

大東電也看好整個產業發展，自2022年向芬蘭Maillefer購入的CDCC2機器已經抵達廠區進行裝機，最新一代設備機頭設計更為先進，生產效率與低能耗低碳排大舉躍進為更先進之製程產線，比上一世代設備效率多了1.5倍，未來將可大幅提升345kV電纜生產量，以因應目前特高壓電纜供不應求的情況。

受惠於台灣能源轉型商機，大東電8月營收達6.5億元，年增率達56.5%，今年累計營收達35.7億元，年增28.9%，整體表現相當亮眼，後續隨新產線量產，預計將挹注更多成長動能。

大東電成立於1962年，主要產品為特高壓電纜、中高壓電纜、低壓電纜及橡膠電纜，旗下產品皆獲得中央標準局和UL、CSA、PSE、SAA、歐洲九國等國際認證。

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