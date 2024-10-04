20檔A股相關ETF全面暴漲！永豐中國科技50飆逾45%居冠（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在中國政府暴力救市下，A股在國慶前，展開暴力式反彈，受惠於A股飆漲激勵，國內連結A股指數的ETF淨值全面反彈，在淨值高於市價下，週五（4日）相關ETF在造市商與投資人瘋狂搶進下，股價全面噴出，有20檔ETF漲幅逾1成，其中更有7檔漲幅飆破2成，而永豐中國科技50（00887）更是暴力式飆漲，終場大漲45.34%，居漲幅排行榜之首，收17.95元，股價溢價高達48.96%。

專家表示，由於相關ETF在週股價暴漲後，出現大幅溢價，加上下週A股將恢復交易，若A股拉回，加上造市商拋售股價穩定造市下，股價恐出現暴跌。

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中國股市在9月30日政府大撒幣下，指數全面飆漲，不僅上證、滬深300指數漲幅皆逾8%，就連富時中國A50指數漲幅也在7%之上，在A股暴力式反攻下，國內相關ETF也全面跟著吃香喝辣。

不過，10月1日適逢中國國慶，股市暫停交易，加上淨外基金淨值報價遞延，10月1日相關ETF在造市商大舉拋售下，全面暴跌，00753L等3檔跌幅都在5%以上。

不過，隨著相關ETF報價出爐，最新報價大部分淨值幾乎都高於市價，為此，週五造市商為了讓淨值貼進市價，紛紛進場買進造市，加上投資人瘋狂搶進下，相關ETF今股價全面報復性噴出，有20檔與A股指數連結的ETF，盤中皆漲逾1成。

永豐中國科技50（00887）在投資人瘋搶下，終場飆漲45.34%，居漲幅排行榜之首，收17.95元，股價溢價高達48.96%，成交量放大到2.78萬張。

至於漲幅在2成以上，則有元大滬深300正2（00637L）、國泰中國A50正2（00655L）、富邦上証正2（00633L）、中信中國50正2（00753L）、富邦深100（00639）、富邦恒生國企正2（00665L）、等6檔，漲幅介於26.01%-22.99%。

而漲幅在1成以上則有，元大寶滬深（0061）、群益深證中小（00643）、富邦上證（006205）、復華中國5G（00877）、元大上證（006205）、中信中國高股息（00882）、富邦中證50（00783）、國泰中國A50（00636）、復華滬深（006207）、中信中國50（00752）、富邦恒生國企（00700）、元大MCSIA股（00739）與台新MSCI中國，漲幅介於15.87%-11%。

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