研華揮軍智慧能源展 鎖定AI數位低碳轉型商機

工業電腦大廠研華今天宣布揮軍台灣國際智慧能源週與台灣國際淨零永續展。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦大廠研華今天宣布揮軍台灣國際智慧能源週與台灣國際淨零永續展，展出WISE-IoT智慧物聯網解決方案，包含碳管理、能源管理、智慧設施管理、綠電、空調空壓AI控制節能、生成式AI應用等6大主軸，目標以AI助力企業低碳化、數位化雙軸永續轉型。

研華指出，集團致力於提供各個產業部署低碳化、數位化的永續管理藍圖，以41年來所累積的核心智慧物聯網（AIoT）技術能力，研發一系列的企業永續解決方案，除了用於推動內部ESG、淨零目標，也台灣與全球產業加速邁向數位、低碳轉型的新賽道。

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研華科技WISE-IoT事業群副總經理蔡奇男表示，供應鏈近年來所面對的挑戰更為艱鉅，除了過去疫情期間受到的負面影響，又遭遇全球淨零碳排趨勢成長之下帶來的昂壓力，企業必須積極推動數位轉型，才能提升營運效能，同時實現ESG目標。

研華科技WISE-IoT事業群iEMS智慧能源管理事業部資深總監林美真提到，集團以智慧化管理、綠色節能、自動控制和AI創新應用為核心，利用生成式AI技術主動提供節能策略，幫助企業掌握各國能源法規、提供即時監測、整合專家意見，並打造永續生態系，助力企業邁向智慧化、低碳化永續轉型之路。

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