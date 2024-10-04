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焦點股》國邑新藥*：擴大授權範圍 紅燈高掛

2024/10/04 09:34

國邑肺部新藥L606與授權夥伴簽訂擴大授權範圍Liquidia，合約價值增加逾新台幣51億元。圖左為國邑董事長王建治、右為總經理甘霈。（記者陳永吉攝）國邑肺部新藥L606與授權夥伴簽訂擴大授權範圍Liquidia，合約價值增加逾新台幣51億元。圖左為國邑董事長王建治、右為總經理甘霈。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕國邑藥品*（6875）在颱風假的本週三（2日）公告，與北美夥伴Liquidia完成簽署增修L606新藥授權合約，拓展授權區域增加北美以外的全球市場（排除台灣、韓國、東南亞、中國、中東、北非、土耳其等國家與地區）。國邑*於簽約後可收取簽約金350萬美元（約新台幣1.1億元），後續則依里程碑達成情形將收取1億5775萬美元（約新台幣50億元）的產品開發里程金及銷售里程金。國邑*今股價跳空漲停，截至9:12分，成交量約330張、漲停委買張數約1900張。

此外，雙方並新簽訂一項霧化器專屬授權合約，Liquidia將取得國邑*自主研發霧化器配合L606組合產品新藥的開發及在授權區域商業化權利。

根據本次增修與新簽署合約，未來國邑*將依雙方合意價格，供應L606藥物及專用霧化器組合產品予Liquidia。Liquidia負責於授權地區進行臨床試驗、藥證申請及產品上市後的行銷推廣，並且支付相關費用。在藥械組合新藥L606正式上市銷售後，國邑*可依銷售淨額級距另抽取低雙位數百分比的銷售權利金。

國邑*總經理甘霈表示，去年6月將旗下用於治療第一類肺動脈高壓（PAH）及第三類間質性肺病相關肺高壓（PH-ILD）吸入性新藥L606，以2億2500萬美元授權予Liquidia公司後，本次促成雙方有更緊密的合作關係，依原合約及此次增修合約，L606新藥的總授權金額高達3億8625萬美元（約新台幣123億元）。

甘霈指出，本次不僅擴增授權地區，更納入國邑*自有品牌新一代網式振動霧化器做為給藥器械，以全套「藥物＋器械」組合強化了產品競爭優勢，也象徵雙方合作進入新程里碑。

根據研究調查顯示，北美、歐洲二地的PH-ILD及PAH總病患數相當，合計超過20萬人，每位病患一年藥價分別約16萬及10萬美元，潛在市場規模龐大。

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