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上市不到1年 特斯拉今年第5度召回Cybertruck

2024/10/04 11:07

特斯拉表示，將在美國召回超過2.7萬輛Cybertruck。（彭博資料照）特斯拉表示，將在美國召回超過2.7萬輛Cybertruck。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕電動車大廠特斯拉（Tesla）週四（3日）表示，將在美國召回超過2.7萬輛Cybertruck，因為後視攝影機影像延遲可能會影響駕駛的能見度，並增加碰撞風險。這是特斯拉今年以來第5度召回Cybertruck，也是規模最大的一次。

《路透》報導，特斯拉自2023年11月開始交付Cybertruck，在這之前因為生產問題和電池供應限制，延遲了2年才交車。特斯拉至今並未透露Cybertruck的生產或交付數量。

最新的召回影響了特斯拉大多數電動皮卡，也是今年5度召回行動中規模最大的一次。特斯拉在4月因油門踏板鬆動召回一批Cybertruck，並在6月因雨刷失效等問題再度召回上萬輛Cybertruck。

由於特斯拉在研發上投入大量資源，因此Cybertruck的任何問題都受到投資人的密切關注。特斯拉表示這次受到影響的Cybertruck系統可能無法正常完成指令，導致後照影像有延遲顯示的問題。

特斯拉在國家公路交通安全管理局（NHTSA）的報告中指出，車輛倒車後2秒內可能不會出現影像，當車輛倒車時，顯示器可能會出現長達6到8秒的空白。特斯拉表示，截至目前並未出現與這一問題有關的碰撞、死亡或受傷報告。

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