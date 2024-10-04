00905將除息！從多因子選股策略看長期持有潛力

專家建議，定期定額投資ETF是簡單易行的長期策略，不僅能分散風險，還能在市場起伏中穩健增值。（資料照）

〔記者林家薇／台北報導〕全球經濟環環相扣，從9月底美股科技股領跌開始，台股也隨之大跌近600點、跌破季線，顯示出「美股打噴嚏，台股生重病」的趨勢。面對這樣的波動市況，投資人如何做好風險控管並抓住獲利機會？專家建議，定期定額投資ETF是簡單易行的長期策略，不僅能分散風險，還能在市場起伏中穩健增值。

儘管市場震盪不斷，今年以來台股累計上漲27.28％，居亞股之首。上市櫃公司前8個月的營收創下歷年同期次高，顯示出台股基本面依然強勁。因此，專家建議投資人可以考慮選擇擁有多因子優化的市值型ETF，更適合作為長期配置的核心持股。尤其是近期備受關注且即將除息的「00905 FT臺灣Smart ETF」。

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00905追蹤特選Smart多因子指數，篩選標的的特點在於透過品質因子、動能因子、價值因子、風險偵測，進一步獲得漲時更能跟上趨勢，跌時更有自保機制的投組。對於長期持有者來說，這意味著可以同時享有不錯的資本增值和穩定現金回報。截至今（2024）年9月底含回測數據，00905的股息報酬率達505％、年化報酬達到16.91％，在近期市場波動中，00905也展現了其強勁的抗風險能力。自成立以來，總報酬率高達966％，遠高於其他同類型ETF，績效表現位居市值型ETF的前段班。

00905的持股結構展現了其對成長型產業的強烈偏好，尤其在科技領域的布局十分突出。其前十大持股包括台積電（2330）、鴻海（2317）和聯發科（2454）等台灣科技巨頭，這些公司在全球科技供應鏈中處於核心位置；而從產業配置來看，半導體、電子零組件和通信網路等高科技領域佔比超過50%，在當前AI技術和半導體產業迅速崛起的背景下，00905的持股選擇無疑擁有相當強大的成長潛力。

在當前全球市場充滿變數的背景下，投資者越來越重視如何在風險與收益之間取得平衡。00905台灣Smart ETF透過其多因子選股策略和優越的產業配置，既能在波動市況中保持穩定，又能提供穩定的現金流，對於尋求長期穩健增值的投資者而言，無疑是相當值得納入考量的投資的選擇。

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