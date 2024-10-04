台股收盤》航運暴跌、AI虎頭蛇尾 指數跌87點勉強守22300點

航運暴跌、AI虎頭蛇尾，指數跌87點勉強守22300點（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕颱風假期間，台積電ADR走揚，台股今在台積電（2330）開盤上14元激勵下，指數開盤漲68.71點，以22459.1點開出，不過，在類股普遍走弱，尤其是航運股重挫下，指數一度由紅翻黑，不過，在台積電、鴻海、聯發科等AI電子股走揚下，早盤指數漲逾百點，來到22493點，不過，接近10點，賣單釋出，加上AI股走跌，指數紅翻黑，一度跌197點，指數下探22193點，所幸尾盤在大單敲進晶圓雙雄、富邦金、華南金等權值股下，跌勢收斂，終場跌87.68點，收22302.71點，收4022億元。

前10大成交額漲多跌少，台積電漲5元，收977元，成交額400.05億元，排名第1；鴻海漲7元，收194元，成交額219.87億元，排名第2；長榮跌18.5元，收186元，成交額113.61億元，排名第3；聯亞漲21元，收346元，成交額101.72億元，排名第4；聯發科漲20元，收1230元，成交額85.01億元，排名第5。

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廣達跌6元，收262元，成交額76.21億元，排名第6；華星光漲0.5元，收155元，成交額65.46億元，排名第7；陽明跌6.4元，收64.1元，成交額62.35億元，排名第8；台達電跌18.5元，收366元，成交額61.37億元，排名第9；奇鋐漲19元，收604元，成交額58.73億元，排名第10。

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