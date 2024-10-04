漲勢恐破裂 ? 野村證券警告：中國股市繁榮恐重演2015年蕭條

野村證券認為，中國經濟仍是疲弱，投資人須注意中國股市狂熱之後，恐將出現的崩盤情況。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國央行推出大規模刺激計劃，帶動中港股市飆漲一波行情。不過，野村控股（Nomura Holdings Inc.）告誡，投資者應該為中國股市16年來最強勁的這波行情轉向崩盤做好準備，因為現在經濟的基礎比以前要弱得多。

《彭博》報導，以陸挺為首的經濟學家週四在給客戶的報告中寫道，在最悲觀的情況下，「股市狂熱之後會出現崩盤，類似於2015 年發生的情況」。而且這種結果的可能性比較樂觀的情境要高得多。

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在北京宣示一系列振興中國疲弱經濟的舉措後，中國A股基準指數週一錄得2008年以來的最大漲幅，但隨即因十一長假而休市至今。

香港恒生指數則連續第13個交易日收高，於（3日）短暫回調，但仍有越來越多的全球基金經理轉向看多中國資產。對此，野村證券表示，目前投資者可能沉迷於繁榮，但需要進行更冷靜的評估。

野村證券表示，中國經濟的脆弱性源自於近4年來的房市危機，加上地方政府債務大幅上升，以及地緣政治緊張局勢升級等因素。

野村證券認為，如果漲勢最終破裂，更糟糕的情況可能會隨之而來，北京可能會訴諸印鈔。在這種情況下，資本外逃可能會猖獗，人民幣可能面臨貶值壓力。

據報導，從2014年9月到2015年6月12日，上證綜指上漲了1倍以上，隨後的2個月內暴跌了40%。Evercore ISI駐紐約的中國研究董事總經理Neo Wang認為，若2015年中國股市暴跌重演，將是中國最高領導層無法負擔的。

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