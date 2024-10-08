LTN經濟通》美國半導體政治聯姻？未圓房就被看衰

英特爾過去多年以來，一直是全球最有價值的晶片公司，現在卻落後於高通、博通、超微等競爭對手。（法新社資料照）

高通高調宣稱要併英特爾

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕科技大廠英特爾（Intel）近年致力重振晶圓代工業務，投入大量資本卻未看到明顯回報，加上在AI（人工智慧）熱潮中落後競爭對手，使得英特爾公司深陷困境，也讓市場密切關注英特爾的下一步行動。知情人士日前向外媒透露，晶片大廠高通（Qualcomm）已與英特爾接洽，商討潛在的收購，給英特爾的未來增添新的可能性。

高通是智慧手機處理器的領先廠商，與英特爾在多個市場競爭，包括個人電腦（PC）和筆記型電腦晶片。不過和英特爾不同的是，高通旗下並沒有晶片廠，而是仰賴台積電（2330）和三星（Samsung）等公司代工。

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根據知情人士透露，高通執行長艾蒙（Cristiano Amon）親自參與了收購談判，正積極研究交易的各種選擇。9月稍早《路透》率先報導指出，高通商討了收購英特爾部份設計業務的可能性，其中個人電腦（PC）設計部門特別受到關注，高通高層也正審查英特爾整個業務組合。

英特爾目前市值近950億美元（約新台幣3.03兆元），這筆收購案將成為微軟（Microsoft）以690億美元（約新台幣2.2兆元）收購動視暴雪（Activision Blizzard）後，規模最大的科技業合併案。如果高通併英特爾的交易順利推動，可能將面臨美國、中國和歐洲反壟斷監管機構的審查。

在英特爾陷入困境之際，市場傳出高通有意收購。（路透資料照）



錯過智慧型手機與AI 英特爾一蹶不振

英特爾過去多年以來，一直是全球最有價值的晶片公司，現在卻落後於高通、輝達（Nvidia）、博通（Broadcom）、德儀（Texas Instruments，TI）和超微（AMD）等競爭對手。在晶圓代工領域，英特爾已落後亞洲競爭對手台積電和三星，在生成式AI熱潮下，英特爾也無法像輝達和超微一樣推出廣受青睞的晶片。

以近年高點來看，2020年，英特爾市值超過2900億美元（約新台幣9.25兆元），今年至今，英特爾股價卻跌逾50％。而高通股價雖然較6月的高點回落，今年至今漲幅仍超過20％，目前市值約1881億美元（約新台幣6兆元）。

高通過去也曾參與過幾次大型的晶片公司合併交易，不過都以失敗告終，2016年，高通試圖以380億美元（約新台幣1.21兆元）收購恩智浦半導體（NXP Semiconductors），最終沒有得到中國監管機構的支持；而博通曾在2017年計劃以1300億美元（約新台幣4.14元）收購高通，但這筆交易被時任美國總統川普（Donald Trump）以國家安全風險為由擋下了。

英特爾近年致力重振晶圓代工業務，投入大量資本卻未看到明顯回報。（法新社資料照）



英特爾債務達500億美元 高通僅有130億美元現金

高通計劃併英特爾的消息傳出後，市場上也出現不少正反面評價，1份研究報告指出，高通的收購，可能會為英特爾陷入困境的代工業務帶來一線生機，英特爾可以在製造設施中使用高通產品，而高通將成為英特爾矽晶圓的重要客戶。

美銀（BofA）分析師指出，英特爾身上背著超過500億美元（約新台幣1.59兆元）的債務，而高通的資產負債表上只有130億美元（約新台幣4148億元）的現金，這可能會讓收購交易變得困難。除此之外，高通併英特爾可能會因為員工人數、未來營運路線受擾，而造成內部混亂，進而使輝達、超微等競爭對手受惠。

加貝利基金（Gabelli Funds）投資組合經理蘇桑托（Hendi Susanto）表示，要收購目前市值近950億美元（約新台幣3.03兆元）的英特爾，對於高通的毛利率、營業利潤、每股盈餘和現金流都將造成「重大財務挫折」。

蘇桑托補充，收購英特爾也無助於降低高通對於晶圓代工龍頭台積電的依賴。蘇桑托指出，台積電在製程技術上領先於英特爾，即使是最樂觀的情況，高通短期到中期仍需要依賴台積電。

小摩報告指出，如果高通併下英特爾，將形成在PC CPU、智慧手機系統晶片、資料中心CPU市佔最高的巨頭。（路透資料照）

小摩認 兩者結合在特定領域成霸主

不過，也有部份人士認為，高通收購英特爾，實際價值遠遠高於目前市值所反映的價值。研究機構顧能（Gartner）分析師盛陵海表示，市場不能只看英特爾的股價，股價反映的是利潤，而不是產品的重要性，英特爾實際的價值更高。

盛陵海指出，英特爾的資料中心和PC業務仍然是網路的核心組成部分。他強調，雖然英特爾被輝達等巨頭超越，但英特爾仍是資料中心的主力，沒有資料中心就沒有網路。

摩根大通（JPMorgan）分析師也認為，如果高通收購英特爾的交易成功，產業預計將出現新霸主。小摩分析師在報告中寫道，高通目前是行動運算領域的市場領導者，而英特爾在PC和伺服器的CPU（中央處理器）市場位居主導地位。

報告稱，如果兩家公司合併，將形成在PC CPU、智慧手機系統晶片、資料中心CPU市佔最高的巨頭，且在握有自動駕駛技術事業Mobileye多數股權的情況下，在先進駕駛輔助系統（ADAS）和自動駕駛技術領域也都將佔有一席之地。

私募基金巨頭阿波羅全球管理傳出，已提議向陷入困境的英特爾進行高達50億美元的股權投資。（彭博資料照）

國安考量 華府將支持英特爾存活？

TECHno analysis Research創辦人歐唐納（Bob O'Donnell）表示，傳聞中的高通、英特爾交易在很多層面上都很有趣，從單純從產品角度來看，2家公司合併具有一定的意義，因為他們有許多互補的產品線。不過，歐唐納隨後指出，合併實際發生的可能性恐怕「非常低」因為高通可能不太想要英特爾的全部業務，但現在若試圖將產品業務和代工業務分開，恐怕也無法達成。

Futurum Group首席市場策略強森（Cory Johnson）則稱，英特爾擁有一些高通沒有的東西，像是代工的實力，英特爾在資料中心和PC也都佔有一席之地，高通雖然有一些圍繞PC的計劃，但主要還是著重於智慧手機晶片，這正是英特爾過去幾十年來錯過的商機。如果高通要收購英特爾，可能會從根本上改變公司業務，因為歷史上來看，高通從未自己生產過晶片。

強森也提到，收購案必須經過監管機構批准，才能真正放行，但強森表示，在這種情況下，國家安全利益可能會勝過反壟斷疑慮。美國確實需要強大的本土晶片產業，以協助應對半導體過度集中於台灣的風險，這將有助於英特爾存活，也可能使這起併購案更有機會得到華府的支持。

一些分析師指出，英特爾可能更傾向於吸引外部投資，而不是出售業務，並稱近期的行動使代工業務變得更獨立。知情人士近期向外媒透露，美國私募基金巨頭阿波羅全球管理（Apollo Global Management）已提議向陷入困境的英特爾進行高達50億美元（約新台159.5億元）的股權投資，而英特爾高層一直在評估這項提議。

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