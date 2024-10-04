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股神巴菲特準備加碼投資日股？專家曝「兩大領域」

2024/10/04 11:00

股神巴菲特（Warren Buffett）旗下的波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）將再度發行日圓債券。（美聯社）股神巴菲特（Warren Buffett）旗下的波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）將再度發行日圓債券。（美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕股神巴菲特（Warren Buffett）旗下的波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）將再度發行日圓債券，市場猜測這代表巴菲特將加碼投資日本。市場觀察人士分析，巴菲特可能會買入日本的金融和航運公司股票，且正在為增持相關價值股募集資金。

波克夏本週委託銀行在全球市場上負責發行日圓債券，此舉表明他可能增持日本資產。巴菲特在2月的年度信中稱，他之前多數對於日本股市的投資，都是透過日圓債券進行融資的。

大和證券公司首席技術分析師 Eiji Kinouchi 認為，保險和航運公司，有潛力成為巴菲特的下一個投資目標。他在本週的報告表示，雖然日本五大商社股票，在波克夏發債消息傳出後走高，可是漲幅並沒有大幅領先大盤。而自8月以來，保險和航運公司一直是東證指數中漲幅最大的類股，這可能符合巴菲特的價值投資策略。

Eiji Kinouchi表示，如果巴菲特沒有投資商社的話，那麼會對整體市場將產生重大影響。」

野村證券高級策略師Takashi Ito也表示，巴菲特買金融股的可能性很大。「日本金融業的基本面強勁，這符合巴菲特的標準。」野村證券的策略師進行篩選發現，三菱日聯金融集團（Mitsubishi UFJ Financial Group）、三井住友信託集團（Sumitomo Mitsui Trust Group）和損保控股 （Sompo Holdings） 等金融公司，都符合波克夏投資組合的特徵。

但也有一些巴菲特觀察家認為，巴菲特的重點仍將放在商社上，經常參加波克夏股東大會的Bito Financial Service總裁兼執行長比托（Mineo Bito ）表示，「當巴菲特拋售他非常瞭解的美國銀行股時，我無法想像他會購買日本銀行股。」

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