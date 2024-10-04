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傳台積電跟進？中、韓成熟製程爆殺價潮 陸行之揭「暗黑內幕」

2024/10/04 10:34

近日業界傳出為了應付中、韓晶圓廠成熟製程的大量競爭，台積電（2330）成熟製程價格可能提供折扣。（彭博資料照）近日業界傳出為了應付中、韓晶圓廠成熟製程的大量競爭，台積電（2330）成熟製程價格可能提供折扣。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近日業界傳出為了應付中、韓晶圓廠成熟製程的大量競爭，台積電（2330）成熟製程價格可能提供折扣，對此知名半導體分析師陸行之認為，感覺相關文章是某些IC設計公司「放消息帶風向」，為了短期產能利用率提升而降價，實在沒什麼意義，對現有客戶及不會逐低價而居的忠實客戶也不公平。

陸行之在臉書上發文指出，雖然8/12吋成熟製程產能利用率明顯不如7nm及以下先進製程，但台灣晶圓代工廠為了這種逐水草而居，產品低價沒差異化，沒核心競爭優勢，到處尋求低價產能的台灣設計客戶而言，不但不該以量談價，還應該逐步漲價因應。

他認為，感覺相關文章是某些設計公司，為了期待拿到低價產能，想放消息帶風向。他說，比較看看台灣設計公司動輒15至25%的營業利潤率，台灣成熟製程晶圓代工大廠雖然表面上也有15至25%的營業利潤率，但即使把非現金折舊加回，還遠遠不夠因應每季度龐大的資本開支。

陸行之表示，為了短期產能利用率提升而降價，實在沒有什麼意義，對現有客戶及不會逐低價而居的忠實客戶也不公平。

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