川普放話若重返白宮 任何州都不得禁燃油車

共和黨總統候選人川普（Donald Trump）。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕共和黨總統候選人川普（Donald Trump）將汽車產業的未來視為競選的關鍵議題，川普週四（3日）出席密西根州競選活動時表示，如果11月總統大選後重返白宮，美國任何一州都無法禁止燃油車或卡車。

《路透》報導，川普希望在密西根州贏得選票，該州是2024總統選舉的關鍵搖擺州，也是底特律3大車廠的所在地。川普在8月時也曾透露，自己正在考慮中止電動車稅收抵免。川普表示，若是自己當上總統，美國任何州都不得禁止汽油動力的汽車或卡車，而且車廠必須在這裡生產。

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加州在2022年8月通過了具里程碑意義的計劃，到2035年停止在州內銷售純燃油車。2023年5月根據《潔淨空氣法》（Clean Air Act），要求環境保護署批准，到2035年在加州銷售的新車均為電動車或插電式混合動力車。加州也希望從2026年開始，每年提高零排放車輛要求，美國其他11州也開始採用這項要求。

儘管拜登政府一再拒絕認可設定逐步停止燃油車銷售的日期，但已批准數十億美元的新稅收抵免和補助金，以加速電動車的過渡。不過拜登希望在2030年，有50％的新車是電動車，並表明，電動車對於與中競爭相當重要。

今年3月，美國環境保護署最終確定了聯邦法規，要求在2032年將車輛排放量在2026年的基礎上減少49％。環保署預測，2030年至2032年間售出的新車中35％至56％將是電動車，以滿足嚴格的排放限制。

汽車製造商則質疑加州的2035年計劃，認為電動車的要求在加州的前幾年可能是可行的，但是對於電動車銷量明顯較低的其他州來說，前景「遠不確定」。

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