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怕得罪中國？傳德國將投票反對歐盟祭電動車關稅

2024/10/04 09:12

知情人士表示，德國預計將投票反對歐盟對中國電動車徵收關稅。（路透資料照）知情人士表示，德國預計將投票反對歐盟對中國電動車徵收關稅。（路透資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕歐盟27個成員國將在當地時間週五（4日）就歐盟執委會提交的針對中國製電動車課徵最高45％的永久關稅議案進行表決，知情人士表示，德國預計將投票反對歐盟對中國電動車徵收關稅。

《路透》報導，儘管德國將投下反對票，但若要擋下提案需要代表歐盟人口65％、15個成員國多數投票反對，這是相當高的門檻。《路透》週三（2日）報導透露，包括法國、希臘、義大利和波蘭都將投下贊成票，這足以推動歐盟最引人注目的貿易措施通過。

歐盟執委會表示，需要徵收關稅來應對中國為產業提供的廉價貸款、土地和原物料以及其他的補貼，目標是創造公平的競爭環境，執委會也補充，歐盟並不打算像美國一樣透過100％的關稅將中國汽車製造商完全拒於門外。

以關稅對於歐盟成員國的影響來看，德國恐受到最大的打擊，德國汽車製造商去年3分之1的銷售來自中國，因此德國汽車業已表態反對關稅，因為他們擔心北京將祭出報復措施，同時也擔心與德國第2重要的貿易夥伴產生貿易衝突。

德國在7月課徵中國電動車臨時性關稅投下棄權票，但從那之後，業界多次向德國總理蕭茲（Olaf Scholz）施壓，要求德國在本週五的投票中表態反對這一措施。

歐洲最大工會德國金屬產業工會（IG Metall）和德國主要汽車製造商的員工代表週四（3日）聲明指出，德國應該對關稅投下反對票，聯合聲明表示，關稅是錯誤的做法，因為他們不會提高歐洲汽車產業的競爭力。

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