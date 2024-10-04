輝達不是2025年「華麗7雄」最強黑馬！華爾街欽點這檔

輝達不是2025年「華麗7雄」最強黑馬！專家欽點Meta（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在「華麗7雄」中，2025年誰最看好？對沖基金經理丹·奈爾斯（Dan Niles）欽點Meta，表示Meta是內部使用AI最好的公司，預計將在美11月大選中受益，分析師將其目標價上調至588.61美元，除了看好Meta外，另1檔列入優質名單則是輝達，看好其CUDA將進一步增強輝達在AI晶片市場的主導地位，將其目標價上調至149.54美元，潛在上漲空間逾2成。

CNBC報導，奈爾斯在奈爾斯投資管理公司管理著1檔由20至40檔個股的主動型基金，他強調，Meta一直在其內部平臺Facebook和Instagram以及即時通訊應用程式 WhatsApp中，有效地使用人工智慧。

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他解釋說，Meta能夠通過AI演算法，搶佔使用者希望看到的視頻和廣告類型，這為公司帶來了更好的收入和獲利能力，其第2季業績超出華爾街預期，每股盈餘為5.16美元（預期為4.73美元），而收入為390.7億美元，而預期為383.1億美元，展望第3季，Meta預測營收為385億至410億美元。

由於Meta今年一直是多位投資者一致看好的股票，而Meta週四股價在投資人買進下，上漲1.74%，收582.77美元，創下歷史新高，今年來漲幅達68.29%。

Niles以尋求合理價格增長來形容Meta，他說，Meta「確實是內部使用AI最好的公司」，預計Meta將從11月舉行的「競爭激烈」美國大選中受益，因候選人屆時將「花費大量廣告費」。

這是1件非常好的事情，你可以以遠高於市場倍數的價格獲得它，這比市場增長要好得多，而且對於1家最好地使用AI的公司來說要好得多，這就是為什麼對我來說，明年持續看好Meta。

根據FactSet的數據，在69位分析師中，59位給予買入或增持評級，8位持有看漲期權，只有2位給予減持或賣出評級，其平均目標價為588.61美元。

除了看好Meta外，今年來股價上漲154.93%的AI龍頭輝達也在優質名單上，奈爾斯表示，對於輝達的CUDA（1種由輝達開發的圖形處理單元程式設計語言）的潛力特別樂觀，而CUDA將進一步增強了其在AI晶片市場的主導地位。

奈爾斯指出，輝達執行長黃仁勳在將CUDA引入大學等領域方面，做得非常出色，讓所有工程師都習慣了使用它，作為1名前工程師，一旦你習慣了某些事情，你就不想轉換，再加上他們擁有地球上最好的硬體，他們在非常非常長的時間內都處於領先地位，我認為任何人都很難取代他們。

根據FactSet的數據，在65位分析師中，有60位給予買入或增持評級，而只有5位給予持有評級，分析師的平均目標價為149.54美元，潛在上漲空間為 21.78%。

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