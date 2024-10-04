全球第2富人寶座易主！札克伯格以2062億美元身價超越貝佐斯（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕全球第2富人寶座易主，根據彭博億萬富翁指數，隨著Meta週四股價創新高，總裁札克伯格（Mark Zuckerberg）週四淨資產達到2062億美元（約新台幣6.56兆元），超過了亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）2051億美元（約新台幣6.52兆元）的淨資產，成為全球第2富有的人。

Meta週四股價上漲1.74%，收在582.77美元的歷史新高，較1月初的346.29美元上漲約 68%。

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CNBC報導，根據彭博億萬富翁指數，札克伯格目前的資產，僅落後首富特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）約500億美元（約新台幣1.59兆元）。

憑藉持有Meta 13%的股份，札克伯格的淨資產自今年年初以來已增加了780億美元（約新台幣2.48兆元），超過了彭博指數追蹤的500名最富有人士中的任何1位。

札克伯格週四在該指數中升至第2位，突顯出他的個人財富隨著投資者對這家社群媒體巨頭今年利潤不斷增長的熱情而增長。

在整個2024年，華爾街一直為Meta歡呼雀躍，因為該公司公佈的季度收益一直超出分析師的預期。 7月，Meta表示，第2季銷售額成長22%，達到390.7億美元（約新台幣1.24兆元），標誌著營收成長連續第4季超過20%。

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