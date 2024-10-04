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加劇落後台積電！三星遭麥格里降評級、目標價砍半

2024/10/04 07:13

三星競爭力落後台積電與SK海力士，使其危機加劇升高。（路透）三星競爭力落後台積電與SK海力士，使其危機加劇升高。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕韓國媒體BusnessKorea報導，正面臨一連串挑戰的三星電子股價大幅下跌，投資機構麥格里（Macquarie）不僅下調其目標價，也調降其投資評級，引發對該公司未來走向與競爭力的疑慮。

報導說，三星電子2日盤中股價跌至5.99萬韓元，為去年3月以來，其股價首度跌至5萬韓元區間。

三星股價下跌的時機正值韓國半導體出口創新高之際，顯示投資人對於三星電子的危機感依然不減。日前摩根士丹利預測，由於DRAM需求下滑，高頻寬記憶體（HBM）供給過剩，明年記憶體市場將進入「寒冬」，在該預測公佈後，三星電子與SK海力士股價暴跌。

然而，對三星雪上加霜的是，麥格里近日將三星電子的目標價從12.5萬韓元大砍至6.4萬韓元，主因在於記憶體進入下行週期與供給過剩，導致獲利惡化。麥格里也調降三星電子的投資評級，從「買進」降至「中性」，致使外資與法人拋售持股，使三星股價進一步下跌。

報導說，三星股價下跌的基本原因被廣泛歸咎於該公司的企業競爭力。7月間，三星電子成立HBM研發團隊，以強化其技術領導地位。然而沒有消息顯示其通過品質測試，得以供貨給輝達。反觀SK海力士3月宣佈，率先提供第5代HBM，近期並超越三星，開始量產12層產品。

再者，今年第2季台積電在晶圓代工的市占率達62.3%，領先三星50個百分點。三星電子代工部門預計今年將出現數十億韓元虧損，導致該公司佔體一些代工設施，來調整其運作率。

該公司還面臨多項營運挑戰。5月首爾基興廠2名勞工遭輻射污染。600名印度家電廠勞工展開非法罷工，這些事件進一步使三星電子重獲市場信賴與技術領先的努力複雜化。

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