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馬斯克不要沒關係！Costco 改賣這家車廠電動車

2024/10/04 07:14

Costco 會員可獲得折價優惠，購買GM電動悍馬車。（圖取自Costco Auto 官網）Costco 會員可獲得折價優惠，購買GM電動悍馬車。（圖取自Costco Auto 官網）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台灣Costco今年8月初與台灣特斯拉推出優惠措施，意外遭到特斯拉執行長馬斯克隔海否決。不過，其他車廠則搶著與Costco合作，想要分食 Costco 會員這塊含金量極高的大餅。從今年10月開始最新優惠是通用（GM）集團電動悍馬車，Costco 會員可以直接獲得 1000 美元（約台幣3.1萬）折價優惠。

綜合外媒報導，美國好市多的 Costco Auto Program 經常對不同車款提供優惠，從今年開始電動車成為優惠名單上的常客。

今年10月起，最新優惠是 GM 電動悍馬車，Costco 會員可以直接獲得 1000 美元折價優惠，同時保有所有其他補助與優惠，這也是Costco第一次對純電悍馬車提供購車優惠，具有休旅車型和皮卡車型兩種款式。至於是否能幫助GM 集團在第四季拉出一波銷售氣勢，備受關注。

Costco 會員可獲得折價優惠，購買GM電動悍馬車。（圖取自Costco Auto 官網）Costco 會員可獲得折價優惠，購買GM電動悍馬車。（圖取自Costco Auto 官網）

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