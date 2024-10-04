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記憶體寒冬又來了？ DRAM及NAND 價格1個月重挫近 20％

2024/10/04 07:15

外媒披露，DRAM和NAND合約價格走跌。（示意圖，彭博）外媒披露，DRAM和NAND合約價格走跌。（示意圖，彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由於個人電腦和消費性電子產品的需求低迷，DRAM和NAND快閃記憶體合約價格，在短短一個月內下跌了近20%。

綜合《WccfTech》及《The elec》報導，過去幾季，DRAM 市場經歷大幅震盪，製造商因應市場疲弱，透過降價去化庫存，DRAM價格自去年10月以來穩定攀升。不過，今年8月首次下跌2.38%，128Gb 16Gx8 MLC 則跌了 11.44%。

9月維持疲弱態勢，根據DRAMeXchange 的數據，DRAM 和 NAND 在9月合約價已下降兩位數百分比，其中DDR4 8Gb 1Gx8 模組9月價格較8月下跌 17.07%，降至 1.7 美元。

報導指出，價格下跌的另一個原因是記憶體製造商仍處於庫存調整階段，舊的DDR4很難在市場上銷售，而DDR5模組目前需求旺盛。雖然 DDR5 正在成為行業主流，但它在取代 DDR4 的主導地位方面還有很長的路要走，特別是對於那些希望系統具有中低運算效能的消費者而言。

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