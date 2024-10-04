美東港口罷工夢魘炸開 45艘貨櫃輪海上漂

美東港口罷工衝擊供應鏈。（美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國東部及墨西哥灣港口的碼頭工人10月1日展開罷工後，供應鏈夢魘爆發，至少有 45 艘貨櫃船無法進港卸貨，滯留在港口外。專家預期，若罷工情況未獲解決，等到本周末（5日），滯留港外的貨櫃船將增加1倍。

路透3日報導，美東及墨西哥灣港口的碼頭工人未罷工前，在上周日（9月30日）只有三艘貨櫃船滯留在港口外，目前無法靠港的貨櫃船則已經增加到45艘以上。貨櫃船在美國主要港口外排起長長的隊伍，導致從香蕉到汽車零件等各種物品都面臨短缺。

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Everstream 分析師 Jena Santoro表示，這些無法靠港的貨輪似乎決定等待，可能是希望迅速解決罷工行動，而不是主動轉移。她表示，到本週末，滯留港口外的貨櫃船可能會增加一倍，由此造成的擁塞可能需要數週甚至數月的時間才能消除。

報導指出，美東或墨西哥灣無法靠港，首選的轉移方案是到西岸靠港，但就算有巴拿馬運河，仍是多了數千英里的航程，造成時間耽擱及成本上升。

經濟學家表示，這次罷工造成港口關閉的初期不會影響消費者的購買價格，因為近幾個月各公司加快關鍵商品的出貨速度。不過，摩根士丹利經濟學家提醒，長期停工將造成外溢效應，食品價格可能會率先做出反應。

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