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華為三摺機Mate XT品質差 網友曝：上市1週螢幕就壞了

2024/10/03 17:00

華為發售首款三摺手機Mate XT後，就有中國網友在社群媒體上公布影片，指Mate XT出現螢幕損壞的問題。（嗶哩嗶哩截圖）華為發售首款三摺手機Mate XT後，就有中國網友在社群媒體上公布影片，指Mate XT出現螢幕損壞的問題。（嗶哩嗶哩截圖）

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國科技大廠華為9月20日發售首款三摺手機Mate XT後，就有中國網友在社群媒體上公布影片，指Mate XT出現螢幕損壞的問題。

《朝鮮日報》報導，業內人士2日透露，9月26日中國短影音平台嗶哩嗶哩（Bilibili），出現一段名為「這可能是全網第一台螢幕損壞的華為三摺疊手機Mate XT」的短影音影片

影片中的智慧手機螢幕摺疊的鉸鏈部分出現粗大的黑條，接著網友展示了手機的背面，表明這是新推出的Mate XT。由於華為在9月20日才推出Mate XT，顯示該手機在1週內螢幕就出現問題。

業界最初預測，華為三摺手機的耐久性將成為關鍵。對於摺疊手機來說，由於用戶將不斷「摺疊」，其關鍵在於如何加強摺疊鉸鏈的耐久性。

華為在2019年11月推出的首款摺疊智慧手機Mate X，因為採用向外摺疊的方式，柔性螢幕直接暴露在外，耐久性較差。此外，該機在注意事項中還提示，「不要在零下5度及以下的溫度中打開手機」，加劇了耐久性問題。

華為這次推出的Mate XT同時採用了內摺疊和外摺疊，可以兩次摺疊成Z的形狀。華為常務董事余承東表示，實現螢幕和鉸鏈領域的技術創新花了5年時間，強調該機安裝了華為開發的天工鉸鏈系統。

但在Mate XT上市後不久就出現鉸鏈耐久性問題，預料將面臨品質與高昂售價無法匹配的質疑。Mate XT的1 TB版售價達2萬3999元人民幣（約台幣10萬8880元），最便宜的256 GB版也要1萬9999元人民幣（台幣9萬730元）。

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