LUXGEN n⁷ LR長程版啟動預購 起跳價119.9萬

裕隆集團自主品牌納智捷LUXGEN n⁷ LR長程版今天啟動預購。（納智捷提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕裕隆（2201）集團自主品牌納智捷LUXGEN n⁷ LR長程版，今天啟動預購，並祭出10月3 日至23日23:59:59限時開放以711元成為尊榮會員，再送LuxPass半年免費快充。

LUXGEN n⁷ LR長程版正式售價n⁷ LR粹鍊版119.9萬元、n⁷ LR粹鍊+版124.9萬元、n⁷ LR 5人亮點版144.9萬元、n⁷ LR 7人亮點版149.9萬元。

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10月3 日至23日23:59:59限時開放以711元成為尊榮會員，期間加入的消費者如30日內未申請退款，將成為終身尊榮會員，並回饋同價值711亮點，包括享指定充電業者（EVOASIS、TAIL、U-POWER、iCHARGING、EVALUE及Yes！來電，任選1家）半年免費快充的購車回饋（須於12月31日前完成萬元下訂）。

還可提前預約n⁷ LR尊榮早鳥試駕體驗，再送價值711元的LuxPoints亮點，可用於充電、保修及線上商城消費折抵。10月23日前若直接於線上繳交萬元完成下訂，還可獲得於農曆年前優先交車的資格。

全新升級的LUXGEN n⁷ LR長程版採用CCS2充電規格，全車系4車型配備最高711公里的續航、18吋低風阻輕量化鋁圈。

除了原純粹版標配的12.3吋數位儀錶+15.6吋中控螢幕、無線CarPlay / Android Auto、Smart Access智能進出車輛啟閉系統、V2L車外供電系統、ADAS Lv.2+、駕駛模式切換（ECO/Normal/Sport）、One Pedal單踏板模式及5段動能回收模式調節外，並特別增設售價124.9萬元粹鍊+版，配備包含AR View⁺環景影像系統與貫穿式地平線尾燈組，以及駕駛座電動記憶座椅，讓消費者有更多元的選擇。

頂規的LUXGEN n⁷ LR 亮點版包含7人座與5人座兩種選擇，標配全景式玻璃車頂、雙前座電動調整記憶通風座椅、無段式記憶電動尾門及全車前/後12顆感測雷達。此次更全新加入專屬木紋亮點環艙飾板、環艙炫彩64色調節氣氛燈、SEAS沉浸式12聲道音響。

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