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韓國AI產業面臨生死戰！業者批：「此政策」將增巨額成本

2024/10/03 16:58

韓國AI新創和中小企業面臨生死戰！業者批，政府對AI開發和服務「開放資料指南」處理標準模糊不清，將增數10億韓元風險成本（資料照）韓國AI新創和中小企業面臨生死戰！業者批，政府對AI開發和服務「開放資料指南」處理標準模糊不清，將增數10億韓元風險成本（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕韓國人工智慧（AI）新創和中小企業面臨生死戰！業者表示，在韓國政府對AI開發和服務「開放資料指南」處理標準模糊不清下，賦予各AI公司自主權，不僅將直接阻礙AI發展，同時業者將面臨數10億韓元風險成本，此巨額負擔，恐成為新創和中小企業生存致命要害。

韓媒報導，據業內人士透露，個人資訊保護委員會（PCPC）去年7月提出了用於人工智慧開發和服務的「開放資料處理標準」。開放資料是指任何人都可以在網路上合法存取的資訊，這在產生人工智慧的學習中發揮關鍵作用，但人們擔心侵犯隱私，因為它可能包含地址和唯一識別碼等個人資訊。

根據安理會公佈的《公共資料處理標準》，個人資訊保護法第十五條第一項第六項規定的個人資訊處理者的「合法利益」可以作為使用個人資訊處理者的合法依據。安理會解釋說，為了應用這一點，必須滿足3個要求：「目的正當性」、「處理的必要性」和「特定利益處罰」。

人工智慧公司和專家一致認為，這些處理標準過於模糊，缺乏具體指導方針，恐直接阻礙了人工智慧技術和服務的發展。

業內專家指出，在缺乏具體指導的情況下，賦予各AI公司自主權會導致不必要的額外開發和成本，因由此產生的風險將由公司承擔。

中小型IT企業B公司的1位負責人表示，在只有模糊指導方針的情況下，自主決策不是你願意做的事情，而是幾乎是被迫的，為此，每個公司不可避免地要承擔這樣的風險。

B公司相關負責人表示，這種「自主權」對於新創公司和中小企業來說尤其致命，因為，公司自主收集數據並將其用於模型學習，所產生的潛在成本和法律風險，可能高達數十億韓元，而此成本大公司可以負擔得起，但對小公司來說卻是個巨大的負擔。

他強調，如果開發完成後，根據個人資訊保護法確定不能使用，我們將不得不花費巨額資金重新開發。

該負責人籲政府單位能夠盡快提供明確的指導方針，以便我們能夠快速推進該項目。

另1家IT集團R公司的官員指出，全球範圍內沒有明確的人工智慧學習資料處理規則。

他強調，制定規則需要透過收集意見的方式，讓內容公司、創作者和AI公司共同成長，而不是簡單地專注於快速建立規則。

對於業界的擔憂，安理會駁斥指出，首先，「合法利益」的概念已經成為世界各地處理開放資料的既定法律基礎，甚至在海外處理開放資料也得到法律認可，此外，根據國家安全委員會的規定，確立處理個人資訊的目的、必要性和安全措施是個人資訊處理者的基本義務。因此，制定該指南的目的只是為了提供具體的標準和範例，以便公司可以使用「合法利益」作為合法依據。

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