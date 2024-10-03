風雨強勁 美廉社：台南高雄屏東據點提早打烊

美廉社宣布，考量員工安全，台南市、高雄市、屏東縣市地區所有門市，將提前至下午3時30分結束營業。（取自美廉社臉書）

〔中央社〕美廉社宣布，評估今天南部風雨強勁，考量員工安全，台南市、高雄市、屏東縣市地區所有門市，將提前至下午3時30分結束營業；因應颱風全台807家門市同步提升2至3成備貨量，整體業績成長5成左右。

全台美廉社多數據點今天維持正常營業，美廉社稍早宣布，評估今天南部風雨強勁，同時考量員工上、下班安全，台南市、高雄市、屏東縣市地區所有門市，將提前至下午3時30分結束營業。

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至於供貨狀況，美廉社表示，有與供應商配合，農民最後搶收，供貨無虞，因應颱風，全台807家門市同步提升2至3成備貨量，以乾糧，包含泡麵、罐頭、麵條、零食等，其他還有水、冷凍食品、蔬菜、肉類、蛋類、電池、雨具等品類為主，民生物資備貨量充足。

美廉社進一步表示，視風雨狀況，蔬菜部分與上游廠商配合，農民最後搶收葉菜、根莖類，並推平價抗漲優惠，颱風必買的泡麵，銷售成長4至5成，整體業績同步成長5成左右。

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