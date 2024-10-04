1張圖秒懂美東港口罷工前3大苦主 三星上榜

美東和墨西哥灣港口的碼頭工人罷工，衝擊供應鏈。（路透社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國東岸和墨西哥灣港口碼頭工人展開大罷工，這次罷工發生在航運旺季，影響美國高達 49% 的進口產品。若以過去1年從這些港口進口最多貨物的企業觀察，最大苦主是沃爾瑪（Walmart），其次是IKEA，第三名是南韓三星（Samsung）。

財經媒體《Visual Capitalist》報導，美國東岸和墨西哥灣港口碼頭工人罷工首日（2024年10月1日），已有147艘載著價值343億美元貨物的船隻，抵達美東和墨西哥灣沿岸14個港口。

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分析師稱，此次罷工可能影響紐約/新澤西、休士頓和巴爾的摩等主要港口，對易腐商品衝擊大，其中香蕉非常容易受到影響，因為美國4分之3的香蕉進口，均透過此次罷工港口進口。

若以2023年9月至2024年9月從美東及墨西哥灣沿岸港口進口標準櫃（20呎櫃）計算，受影響最大的企業為沃爾瑪（Walmart），IKEA緊跟在後，三星（Samsung）排名第三；鮑勃折扣家具（Bob's Discount Furniture）第四，LG第五。

美東及墨西哥灣港口的碼頭工人罷工受衝擊企業概況。（圖取自Visual Capitalist X帳號）

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