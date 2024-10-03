美制裁加電價上漲，元晶看產業迎來復甦期。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕受到電價持續調漲，再加上美國啟動對中國與東南亞四國太陽能製造商課徵高關稅，元晶（6443）認為，未來產業將迎來復甦期，同時，看好美國太陽能電池缺口擴大，元晶副總廖偉然表示，雖然暫無在美國設立模組廠的計畫，不過，今年第4季電池產能銷售到美國的比重將拉高至25%，明年更上看5成。

他表示，美國政府力推太陽能產品自主化、給予太陽能電池廠、模組廠補貼，由於設立太陽能電池廠成本較高，因此當地建廠意願較低，目前看來模組產能將大於電池產能1倍，元晶看好太陽能電池缺口，將積極拓展美國市場，同時也會看美國對雙反的態度，可能要等明年第1季情況會更明朗，至於日本市場則以模組產品為主，也希望日本模組銷售可達1至2成。

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針對綠電需求持續成長，元晶發言人江郅豪則指出，今年特別推出「艾爾發系列模組」正面迎戰東南亞產品，由元晶把關採用符合國際標準優質電池，最重要的模組製造仍由元晶自行在台灣生產，可以解決綠電銷售（CPPA）模式的電廠業主，採購進口產品卻又擔心害怕品質與後續保固問題的最大痛點。

他也說，今年新推出的量子系列模組，電池與模組全部在台灣元晶的產線製造，旗艦版針對鹽灘型環境設計，具備40年以上優異抗腐蝕能力。元晶產品的抗風效能，經過風洞測試更可高達17級陣風，就算據稱風力強大的「山陀兒」颱風侵臺，採用元晶的業主絕對可以高枕無憂。

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