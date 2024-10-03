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違反「社內結婚」禁令！梵蒂岡銀行開除2名員工

2024/10/03 15:14

因為違反了「社內結婚」的禁令，梵蒂岡銀行在最近將2名員工給解雇。（美聯社）因為違反了「社內結婚」的禁令，梵蒂岡銀行在最近將2名員工給解雇。（美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕梵蒂岡銀行（Vatican bank）週三（2日）證實，已將2名員工給解雇，原因是這2名員工進行了「社內結婚」，這違反了梵蒂岡銀行的規定，目前這對新婚夫婦已委託律師狀告梵蒂岡銀行，表示此舉嚴重損害了基本權利。

梵蒂岡銀行表示，該規定禁止已婚夫婦一起在梵蒂岡銀行上班，除非其中一方自願辭職，另外一方才可繼續在梵蒂岡銀行內上班，這對新婚夫婦有30天的時間決定誰要辭職，以便另一位可以保住工作。

但最終，2人都不同意自願辭職，因此在週二（1日）的最後期限被開除，梵蒂岡銀行稱，這是項「艱難的決定」。

梵蒂岡銀行解釋，這絕對不是要質疑員工結婚的權利，但梵蒂岡銀行全部員工僅100人，需要避免任何可能的利益衝突，並確保其營運的公正性。

至於這對新婚夫婦，後來則是委託律師斯格羅 （Laura Sgro），對梵蒂岡銀行提出民事訴訟。斯格羅主張，梵蒂岡銀行的規定嚴重損害了人民和員工的基本權利，因此無效、非法。

斯格羅聲稱，這對夫婦是在梵蒂岡銀行的不同部門工作，後來才認識的，而梵蒂岡銀行禁止社內結婚的規定在今年5月生效，這對夫婦則是在今年8月結婚。

梵蒂岡銀行目前管理著約54億歐元（約1930億元新台幣）的資產，去年淨利潤為3000萬歐元（約10.7億元新台幣）。

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