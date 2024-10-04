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Nike獲利銳減近3成 外媒曝限量版喬丹鞋太容易買到是主因

2024/10/04 07:22

Nike季報欠佳。（法新社）Nike季報欠佳。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕Nike在10月1日盤後公布上一季財報，營收年減10%，利潤更較去年同期大減28%。Nike還示警本季銷售額可能再跌10%，2日股價急挫超過6%。外媒指出，限量版喬丹運動鞋太容易買到，才是Nike銷售額及獲利銳減的主因。

《華爾街日報》報導，Nike日前公布上一季（截至8月30日）收入下降10%，利潤較去年同期大跌28%。Nike高管還示警，本季銷售額可能再萎縮10%。而且，Nike拒絕提供年度財測，進一步打擊投資人信心，造成Nike股價2日大跌6.77%。

報導指出，一年前，Nike執行長唐若修（John Donahoe）曾慶祝旗下Air Force 1、Air Jordan 1和Dunk，已成為行業史上價值數十億美元的三大鞋類品牌。當時這些鞋款銷售強勁，為Nike創下510億美元的年銷售額奠定基礎。

不過，Nike過度銷售這些鞋款，導致其酷炫度下降，目前這些運動鞋的產量仍超過銷量。更糟的是，儘管Nike努力減少限量版鞋款的供應量，市場對新款式的需求仍然低迷，Nike高管6月就發出預警稱，新款式在Nike的APP和網站上表現欠佳。

報導直言，現在買到限量版喬丹運動鞋太容易了，這對Nike來說是個大問題。

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