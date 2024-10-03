新光三越南西週年慶首日撞颱風 消費者排隊搶購

新光三越南西店週年慶在颱風假登場，因台北並無明顯風雨，出現搶購人潮。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕山陀兒颱風來襲，今日全台放颱風假，新光三越首波週年慶今日登場碰上颱風，新光三越上午拍板決定台北南西店、桃園站前店、台中中港店、嘉義垂楊店週年慶如期開跑，台南中山店、高雄三多店週年慶活動延後一日，新光三越總經理吳昕陽一早就到南西店坐鎮，看到風雨不大，鬆了一口氣。

新光三越週年慶號召力強大，台北南西店一早就吸引人潮排隊搶購特價化妝品，由於台北並無明顯風雨，中午過後，台北南西店人潮越來越多，吳昕陽表示，針對今日全台各店營業時間安排，昨天推演了一天，今日早上台北風雨不大，感謝老天幫忙，鬆了一口氣，但高雄店、台南店的週年慶因風雨順延一天，最重要考量就是員工安全。

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吳昕陽指出，每年週年慶就是百貨公司一年一度的發表會，每年在7月陸續進行改裝、引進新品，各家廠商會在週年慶推出最棒的商品，最流行的商品皆在週年慶呈現，全台獨有、價格最優惠就在週年慶，週年慶不僅是折價、特價，而是要帶給消費者最新、最流行的商品。

新光三越南西店週年慶自10月3日到10月20日，共18天業績目標20.65億元，年增0.7%。

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