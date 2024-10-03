美東碼頭罷工哪些公司會受益？專家揭「最大贏家和輸家」

美國東部和墨西哥灣沿岸港口的碼頭工人，從10月1日午夜起展開罷工行動，圖為10月2日的畫面。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國東部和墨西哥灣沿岸港口的碼頭工人進行罷工，投行Stifel的分析師Bruce Chan認為，除非罷工持續2週以上，否則影響不會很大，但若罷工狀況持續的時間越長，影響就會越大，會呈現指數增長，他並指出了罷工的股市最大贏家是航空貨運業者，而最大的輸家則是貨櫃航運公司。

《市場內幕》報導，聯合包裹服務（UPS）和聯邦快遞（FedEx ）的國際航空貨運業務，顯然是碼頭工人罷工的大贏家，因為貨主會把高價值的貨物轉移至空運。Bruce Chan解釋，在這種情況下，航空貨運基本上是我們能夠看到的唯一明顯受益者，這是在美國國內運輸商品，且繞過港口的唯一方式。

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聯合包裹服務和聯邦快遞的股價在上週漲幅達到6%。

其次的受益者，是第三方物流公司，包含羅賓昇國際聯運 （C.H. Robinson Worldwide）

，以及華盛頓國際商貿（ Expeditors International of Washington），投資者預計港口罷工，將導致它們的業務增加，其股價在上週分別上漲4%和5%。

截至目前，最大的輸家似乎是直接受到港口罷工影響的貨櫃公司。如以星綜合通運（ZIM Integrated Shipping Services）、科斯塔馬雷（Costamare）和環球租船（Global Ship Lease）。

Bruce Chan預計，碼頭工人罷工時間將持續2週，而時間很大程度上，要取決於美國拜登政府的應對。

隨著貨物停止進入港口，許多業務集中在東海岸的貨運商，其貨運量可能會出現減少，Bruce Chan補充，以鐵路來看，CSX公司（CSX Corporation）和諾福克南方鐵路（NSC）近期都面臨一些阻力，不過西岸的鐵路營運商不太可能有太多好處。

而若罷工持續很長一段時間，其他潛在輸家還包含沃爾瑪（Walmart）、好市多（Costco）、目標百貨（Target）、家得寶（Home Depot）和勞氏公司（Lowe's）等零售商，因為它們可能會面臨某些商品的缺貨危機。

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