晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 投資理財

美東碼頭罷工哪些公司會受益？專家揭「最大贏家和輸家」

2024/10/03 13:27

美國東部和墨西哥灣沿岸港口的碼頭工人，從10月1日午夜起展開罷工行動，圖為10月2日的畫面。（法新社）美國東部和墨西哥灣沿岸港口的碼頭工人，從10月1日午夜起展開罷工行動，圖為10月2日的畫面。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國東部和墨西哥灣沿岸港口的碼頭工人進行罷工，投行Stifel的分析師Bruce Chan認為，除非罷工持續2週以上，否則影響不會很大，但若罷工狀況持續的時間越長，影響就會越大，會呈現指數增長，他並指出了罷工的股市最大贏家是航空貨運業者，而最大的輸家則是貨櫃航運公司。

《市場內幕》報導，聯合包裹服務（UPS）和聯邦快遞（FedEx ）的國際航空貨運業務，顯然是碼頭工人罷工的大贏家，因為貨主會把高價值的貨物轉移至空運。Bruce Chan解釋，在這種情況下，航空貨運基本上是我們能夠看到的唯一明顯受益者，這是在美國國內運輸商品，且繞過港口的唯一方式。

聯合包裹服務和聯邦快遞的股價在上週漲幅達到6%。

其次的受益者，是第三方物流公司，包含羅賓昇國際聯運 （C.H. Robinson Worldwide）
，以及華盛頓國際商貿（ Expeditors International of Washington），投資者預計港口罷工，將導致它們的業務增加，其股價在上週分別上漲4%和5%。

截至目前，最大的輸家似乎是直接受到港口罷工影響的貨櫃公司。如以星綜合通運（ZIM Integrated Shipping Services）、科斯塔馬雷（Costamare）和環球租船（Global Ship Lease）。

Bruce Chan預計，碼頭工人罷工時間將持續2週，而時間很大程度上，要取決於美國拜登政府的應對。

隨著貨物停止進入港口，許多業務集中在東海岸的貨運商，其貨運量可能會出現減少，Bruce Chan補充，以鐵路來看，CSX公司（CSX Corporation）和諾福克南方鐵路（NSC）近期都面臨一些阻力，不過西岸的鐵路營運商不太可能有太多好處。

而若罷工持續很長一段時間，其他潛在輸家還包含沃爾瑪（Walmart）、好市多（Costco）、目標百貨（Target）、家得寶（Home Depot）和勞氏公司（Lowe's）等零售商，因為它們可能會面臨某些商品的缺貨危機。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財