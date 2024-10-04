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中國電動車在歐洲踢到鐵板？「這家」崩跌逾6成

2024/10/04 07:23

數據顯示，中國製電動汽車8月在歐洲銷量降至18個月以來新低。（美聯社資料照）數據顯示，中國製電動汽車8月在歐洲銷量降至18個月以來新低。（美聯社資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕數據顯示，中國製電動車8月在歐洲銷量創18個月以來新低，單月銷量比去年同期下降近一半，而隸屬於上汽集團的英國品牌名爵（MG），8月銷量暴跌65％，在歐洲市場的領先地位讓給中國競爭對手比亞迪（BYD）。

《彭博》報導，研究機構Dataforce數據顯示，在銷售年減 48% 之下，中國品牌在歐盟市占率連續第2個月下降。Jato Dynamics公司數據也顯示，隸屬於上汽集團的英國品牌名爵（MG）名，在歐洲市場的領先地位讓給了中國競爭對手比亞迪。

Jato公司高級分析師Felipe Munoz說，歐盟對中國電動車進口徵收臨時關稅帶來的不確定性，是名爵8月銷量暴跌65％的部分原因。他說，名爵更加重視混合動力車和插電式混合動力車市場，而不是純電動車。

名爵在歐洲是最成功的中國汽車製造商。在過去十年中，名爵利用其知名度重建了品牌，同時轉向電動車。但自7月以來，其中國母公司上汽集團遭遇歐盟加徵 38% 關稅，這是所有汽車製造商中稅率最高的。

Jato的數據顯示，進入歐洲市場相對較晚的中國比亞迪8月繼續大步前進，新車註冊量年增19％。

Felipe Munoz說：「中國電動車在歐洲的情況尚不清楚，儘管有很多計劃，但它們的未來以及歐洲將如何應對日益激烈的競爭，仍存在很多不確定性。」

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