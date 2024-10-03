歐元區經濟疲軟、通膨回落 歐央10月再降息機率高

歐元區通膨回落2％之下，加上疲軟的經濟情況，市場預估10月降息機率高。（彭博資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕歐洲明顯惡化的商業調查、3年來首度低於2％的通膨數據以及美國聯準會（Fed）轉向寬鬆政策所提供的保證，都讓市場認為歐洲央行（ECB）正走向進一步降息，預計將在10月17日舉行的下次政策會議上將利率下調0.25個百分點。

《彭博》報導，歐央官員在3週前還認為，短期內不太可能再降息，但現在看來10月會議再度採取行動似乎已成為定局。市場目前預估，10月降息的可能性為90％，先前一致認為12月才會將習的經濟學家已經集體改變了觀點，包括摩根士丹利（Morgan Stanley）、巴克萊（Barclays）等行都做出了這樣的預測。

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拉脫維亞央行總裁卡札克（Martins Kazaks）表示，最近的數據表明降息的方向，經濟面臨的風險變得更加明顯，國內尤其是服務業仍然具黏性的風險、通膨和成長過弱的風險日益平衡。不過卡札克也補充，團隊將討論並決定下次行動的時間，在這段時間將持續獲得更多資訊。

與9月會議不同的是，當時有2份通膨數據和1份GDP報告，而這次理事會將僅憑1份消費者物價報告、一系列情緒指數以及關於薪資的零碎數據採取行動。

彭博經濟研究（Bloomberg Economics）歐洲首席經濟學家拉什（Jamie Rush）表示，隨著通膨下降和經濟指標下滑，團隊有信心ECB將在10月降息，12月可能進一步降息，寬鬆政策將持續到明年。

ECB總裁拉加德（Christine Lagarde）週一（30日）承認，再次採取寬鬆措施的趨勢正在加強，拉加德向歐盟議員表示，最近的事態發展強化了央行對通膨將即時回到目標的信心，將在下次貨幣政策會議中考慮到這一點。

大摩經濟學家在報告中指出，自上次歐央會議以來，實際上所有通膨領先指標均下降，歐元區經濟看起來明顯疲軟，在這種環境下，再次降息的風險評估看起來很簡單。

歐央鷹派官員施納貝爾（Isabel Schnabel）週三（2日）承認歐元區經濟狀況不佳，並警告，官員們不能忽視成長的阻力。副總裁戴金多斯（Luis de Guindos）也表達了同樣的觀點，戴金多斯表示，歐洲正處於低成長，下降的風險較大，不過，9月的通膨數據「相當不錯」，是正面的驚喜。其他鷹派人士，近日則基本保持沈默。

芬蘭央行總裁雷恩（Olli Rehn）週二（1日）表示，最近的統計數據進一步證實通膨正在放緩，這代表著10月的會議上有更多降息的理由。

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