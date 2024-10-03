晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

歐元區經濟疲軟、通膨回落 歐央10月再降息機率高

2024/10/03 12:24

歐元區通膨回落2％之下，加上疲軟的經濟情況，市場預估10月降息機率高。（彭博資料照）歐元區通膨回落2％之下，加上疲軟的經濟情況，市場預估10月降息機率高。（彭博資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕歐洲明顯惡化的商業調查、3年來首度低於2％的通膨數據以及美國聯準會（Fed）轉向寬鬆政策所提供的保證，都讓市場認為歐洲央行（ECB）正走向進一步降息，預計將在10月17日舉行的下次政策會議上將利率下調0.25個百分點。

《彭博》報導，歐央官員在3週前還認為，短期內不太可能再降息，但現在看來10月會議再度採取行動似乎已成為定局。市場目前預估，10月降息的可能性為90％，先前一致認為12月才會將習的經濟學家已經集體改變了觀點，包括摩根士丹利（Morgan Stanley）、巴克萊（Barclays）等行都做出了這樣的預測。

拉脫維亞央行總裁卡札克（Martins Kazaks）表示，最近的數據表明降息的方向，經濟面臨的風險變得更加明顯，國內尤其是服務業仍然具黏性的風險、通膨和成長過弱的風險日益平衡。不過卡札克也補充，團隊將討論並決定下次行動的時間，在這段時間將持續獲得更多資訊。

與9月會議不同的是，當時有2份通膨數據和1份GDP報告，而這次理事會將僅憑1份消費者物價報告、一系列情緒指數以及關於薪資的零碎數據採取行動。

彭博經濟研究（Bloomberg Economics）歐洲首席經濟學家拉什（Jamie Rush）表示，隨著通膨下降和經濟指標下滑，團隊有信心ECB將在10月降息，12月可能進一步降息，寬鬆政策將持續到明年。

ECB總裁拉加德（Christine Lagarde）週一（30日）承認，再次採取寬鬆措施的趨勢正在加強，拉加德向歐盟議員表示，最近的事態發展強化了央行對通膨將即時回到目標的信心，將在下次貨幣政策會議中考慮到這一點。

大摩經濟學家在報告中指出，自上次歐央會議以來，實際上所有通膨領先指標均下降，歐元區經濟看起來明顯疲軟，在這種環境下，再次降息的風險評估看起來很簡單。

歐央鷹派官員施納貝爾（Isabel Schnabel）週三（2日）承認歐元區經濟狀況不佳，並警告，官員們不能忽視成長的阻力。副總裁戴金多斯（Luis de Guindos）也表達了同樣的觀點，戴金多斯表示，歐洲正處於低成長，下降的風險較大，不過，9月的通膨數據「相當不錯」，是正面的驚喜。其他鷹派人士，近日則基本保持沈默。

芬蘭央行總裁雷恩（Olli Rehn）週二（1日）表示，最近的統計數據進一步證實通膨正在放緩，這代表著10月的會議上有更多降息的理由。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財