新加坡首位內閣入獄！前交通部長貪污近千萬元等5罪名 判刑12個月

新加坡首位內閣入獄！前交通部長易華仁因貪污近千萬元等5項罪名，遭法院判刑12個月（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕38年來最大貪污案，新加坡法院週四以妨礙司法公正和收受價值超過30萬美元（約新台幣954萬元）禮物的罪名，判處前交通部長易華仁12個月監禁，這是這個以廉政聞名的城市國家首次對前內閣成員入獄。

法院表示，62歲的易華仁將被允許在接下來的幾天內保釋，並於下週週一開始服刑。

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CNBC報導，曾擔任部長13年的易華仁承認了4項收受禮物罪和1項妨礙司法公正的罪名，此前檢察官只對這起困擾新加坡的罕見案件提出了35項指控中的5項指控。

收受與公職人員有來往的人的禮物的指控可判處最高2年的監禁和罰款，而妨礙司法公正可判處最高7年的監禁和罰款。最終法院判處12個月監禁。

報導指出，法院對易華仁調查集中在他接受商人的奢侈禮物的指控上，其中包括英超足球比賽、新加坡一級方程式大獎賽、倫敦音樂劇的門票和乘坐私人飛機的門票。

檢方稱，這些物品的價值總計超過40萬新元。

此案震驚了新加坡，該國以擁有高薪、高效的官僚機構以及強大且極其廉潔的治理而自豪。根據透明國際的腐敗感知指數，去年它是世界上腐敗程度最低的5個國家之一。

上一次涉及新加坡部長的腐敗案件發生在1986年，當時新加坡國家發展部長因涉嫌賄賂接受調查，但在向法庭提起任何指控之前就去世了。

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