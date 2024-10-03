美東罷工供應鏈面臨中斷！高盛點名6檔受惠股

美東罷工供應鏈面臨中斷！高盛點名DHL等6檔受惠股（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美東碼頭大罷工，恐再次擾亂全球供應鏈，不過，高盛表示，DHL、Fedex和UPS等快遞運輸公司，和DSV、DHL Forwarding 和 Kuehne+Nagel等貨運代理公司，有望從頻繁供應鏈中斷中受益。

CNBC報導，過去幾年，全球供應鏈和貿易面臨不乏挑戰，從Covid-19大流行中斷，到紅海緊張局勢等因素，推高了運費並影響了交付。

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貿易緊張局勢也導致了關稅，並影響了某些商品的世界貿易，而本週美國東岸和墨西哥灣沿岸港口的罷工有可能再次擾亂全球供應鏈。

高盛表示，近年來地緣政治緊張局勢加劇，貿易壁壘不斷上升，物流和航運業的投資者，擔心這會在多大程度上推動貿易去全球化，以及供應鏈的縮短。分析師認為，近年來地緣政治緊張局勢加劇，從結構上增加了供應鏈的複雜性，無論是提高關稅、非關稅、制裁還是實體障礙（例如紅海破壞和俄羅斯領空關閉）。

高盛認為，這種風險已經影響了該領域的整體投資者情緒，儘管去全球化可能導致利潤下降，但高盛也看到了機會。

報告指出，在供應鏈脆弱性加劇以及自動化和數位化要求不斷提高的情況下，從多個國家進行採購，海關和其他障礙不斷增加，這只會為物流公司帶來更多的工作和利潤機會。

高盛表示，DSV、DHL Forwarding 和 Kuehne+Nagel等貨運代理公司，「有能力幫助客戶應對更高的複雜性和衝擊」，他們可以提供海運和空運相結合的解決方案，以“應對短期危機”，並滿足使用少於1個集裝箱的貨物的需求，從而使客戶能夠在運費較高的情況下節省資金。

高盛補充說，DHL、Fedex和UPS等快遞運輸公司，可能會從更頻繁的供應鏈中斷中受益，因為它們增加了對更快的國際運輸和航空貨運空間的需求。

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