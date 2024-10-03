戴爾AI伺服器、PC迎來巨大獲利！高盛喊：股價空間上看近4成

戴爾AI 伺服器、PC即將迎來巨大獲利！高盛喊股價空間上看近4成（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受惠於人工智慧資料中心不斷增長，對於AI伺服器需求劇增，加上PC更新，戴爾將從中獲得巨大收益，高盛重申買進評級，每股目標價155美元，潛在上漲空間逾36%。

CNBC報導，戴爾今年來，股價飆升了51%以上，而在成長的需求，將有助於提振戴爾股價。

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高盛分析師表示，戴爾將持續從二級雲端和AI CSP（約束滿足問題）伺服器，以及企業/主權客戶的更高需求而帶來的好處，戴爾第2季38億美元的人工智慧伺服器積壓訂單，就是強勁需求的典型例子。

從長遠來看，隨著人工智慧伺服器利潤率的提高，企業和主權客戶都將成為關鍵驅動因素，分析師進一步指出，企業和主權國家的人工智慧機會，正處於採用的早期階段，公司將繼續優化其組織，以滿足跨垂直客戶和地區的人工智慧需求。

隨著時間的推移，透過更高利潤率的服務收入的更大組合，以及更多人工智慧伺服器客戶的多元化，人工智慧伺服器的利潤率應該會提高。

高盛分析師進一步指出，對PC的新需求也可能有助於戴爾股價上漲，並指出戴爾很大一部分安裝基礎包括功能不足以運行 Windows 11 的硬體，儘管相對於年初的復甦速度慢於預期，但戴爾對工業PC更新週期持樂觀態度，因為PC安裝量老化、Windows 10 將於2025年10月停產以及Windows 10生命週期結束可能會推動需求成長。

大約15億台PC裝置中，大約有4-4.5億台PC使用 Windows 10，其中2-2.5億台可能使用的硬體不符合Windows 11 的最低要求。

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