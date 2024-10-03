俄羅斯反擊制裁 凍結小摩、紐約梅隆銀行在俄資產

俄羅斯法院週三（2日）凍結紐約梅隆銀行、摩根大通在俄羅斯約3.72億美元資產。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕俄羅斯莫斯科地區仲裁法院週三（2日）凍結了花旗（Citibank）俄羅斯分行持有的紐約梅隆銀行（New York Mellon）資金以及摩根大通（JP Morgan Chase）俄羅斯分行持有的摩根大通資金，總計約3.72億美元（約新台幣118.7億元）。

《路透》報導，法院判決稱，這是由俄羅斯副檢察官「為了捍衛俄羅斯聯邦的利益」所發起的行動，背後主因是烏克蘭央行吊銷俄羅斯最大銀行聯邦儲蓄銀行（Sberbank）烏克蘭子公司MR銀行的營業執照，並計劃在2025年之前關閉該銀行。

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俄羅斯檢察官辦公室上（9）月底對烏克蘭監管機構和2家美國銀行發起行動，並承認這一行動是對MR銀行財產的「徵用」。聲明稱，烏克蘭的行為侵犯了俄羅斯國家合法利益。

檢察官辦公室尋求承認MR銀行存放在小摩帳戶中1.21億美元（約新台幣38.6億元）為俄羅斯聯邦儲蓄銀行的合法財產，以及存放在紐約梅隆銀行帳戶中的2.51億美元（約新台幣80億元），總計達3.72億美元（約新台幣118.7億元）。

根據法庭文件，烏克蘭的行動導致俄羅斯聯邦儲蓄銀行被剝奪了該行對旗下子公司的司法控制權，以及處置收入的權利，這代表國家失去了從MR銀行海外活動中獲得收入的機會。

針對訴訟，俄羅斯聯邦儲蓄銀行、摩根大通都拒絕置評。

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