觀望中東戰火發展 黃金小跌

週三（2日）黃金價格小幅走低。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕週三（2日）黃金價格小幅走低，在前1交易日漲逾1%後暫停，因市場靜候更多美國經濟線索和中東衝突事態發展。

現貨黃金下跌0.5%報每盎司2649.41美元，在伊朗對以色列發動飛彈襲擊後，週二現貨黃金價格漲逾1%；12月交割的黃金期貨價格下跌0.8%，報每盎司2669.7美元。

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RJO期貨公司資深市場策略師哈伯康（Bob Haberkorn）表示，由於美元走強，黃金出現一些拋售，但「未來24小時內，還有太多變化、太多未知因素，我們無法拋售黃金。」

他說：「如果以色列確實襲擊了伊朗，那麼黃金價格上漲到每盎司 2700 美元以上是非常合理的。」由於擔憂中東局勢升級（包括以色列報復），今年黃金價格已漲逾28%，且仍接近每盎司2685.42美元的歷史高點。

交易員預計11月聯準會降息25個基點的可能性為61%。

另外市場目前靜待週五將公布的非農就業數據，同時也關注聯準會官員的評論，以尋找有關央行政策路徑的任何線索。

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