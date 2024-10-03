看不到台積電車尾燈！外媒爆三星「弱點」追不上 趕超路還很長

外媒指出，三星（Samsung）在競爭激烈的晶片製造業務中，一直難以跟上台積電（2330）等企業的步伐。（美聯社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒指出，三星（Samsung）在競爭激烈的晶片製造業務中，始終面臨著良率問題和生產低效率，阻礙了其獲得大客戶交易的機會，一直難以跟上台積電（2330）等企業的步伐，報導認為，三星希望重回競爭舞台，還有很長的路要走，其未來取決於公司能否解決一些生產問題，並快速創新，追趕上台積電。

《Technosports》報導指出，儘管三星率先採用先進的3奈米GAA技術，但三星始終面臨著良率問題和生產低效率，這些問題極大地阻礙了其獲得大客戶交易的機會，反觀台積電已經做好了準備。

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台積電因能夠更快速、可靠的將貨交付給客戶，因而贏得了良好的聲譽，也因此台積電成為蘋果、輝達、高通等眾多高科技巨頭的合作夥伴。

在這場人工智慧（AI）競爭激烈，以及對處理能力的有更大的需求世界中，許多公司都需要、且渴望台積電的3奈米技術，因為性能特徵似乎更好。

而重要的是，日前Google將其未來的SoC製造從三星的先進製程轉移到台積電，而不是像前幾代Tensor晶片那樣採用三星代工，這對三星來說將是個重大損失，因為它失去了關鍵客戶，這對三星來說不是個好兆頭。

台積電正在不斷進步，並贏得領先科技公司作為合作夥伴，這使得三星很難追趕。這些問題導致台積電佔據全球半導體代工市場約60%的市場，而三星則下降至約11.5%，如果三星希望重回競爭舞台，它還有很長的路要走。

隨著對更先進晶片的需求不斷增長，三星面臨追趕台積電的壓力。報導認為，決定三星在這個市場是否還有未來，是三星能否解決一些生產問題並快速創新。

這場競爭的結果對於科技的未來，以及晶片在全球範圍內的流通方式至關重要，因此三星下一步的行動，對其在不斷發展的半導體領域中的地位至關重要。

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