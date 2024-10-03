盆滿缽滿！黃仁勳為首的科技巨頭 第3季賣股套現429億元刷新紀錄

以黃仁勳為首的美科技巨頭們，第3季大賣股套現429億元刷新紀錄（美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美科技高層第3季大賣股，賣股金額達13.5億美元（約新台幣429.3億元），刷新歷史紀錄，根據追蹤內線交易的華盛頓服務局的數據，177家半導體高層，在第3季利用公司股價表現優異時，總共賣出1270萬股，套現13.5億美元。

CNBC報導，華盛頓服務部表示，這是半導體行業公司員工和董事銷售的最高季度銷售額，其中包括預先計劃的銷售額。由於人工智慧驅動的對處理能力的需求推動了該行業的優異表現，內部人士今年加大了輝達賣股力道。

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輝達（NVIDIA）是2024年迄今標普500指數中表現第2好的股票，自2023年12月以來上漲了 137%以上。迄今，SPDR S & P 500 ETF同期上漲了19%。

年初至今，輝達執行長黃仁勳引領了今年的股票銷售，在第2和第3季度拋售了超過7億美元（約新台幣222.6億元）的輝達股票，履行通過規則10b5-1下的預先計劃交易，最近1份監管文件顯示，黃仁勳已經完成了計畫的銷售。

根據 FactSet 的數據，黃仁勳仍然是輝達最大的個人股東，持有該公司約3.5% 的流通股。

除了黃仁勳大賣股外，輝達董事會成員兼創投家考克斯（Tench Coxe）也在9月底出售了 200萬股股票，總價值約2.357億美元（約新台幣74.95億元）。

根據1份證券備案文件，自1997年以私募方式收購這些股票以來，考克斯一直持有這些股票。早在3月，他就賣出了價值約1.7億美元（約新台幣54.06億元）的公司股票。

根據 VerityData 收集的數據，輝達內部人士透露，第3季的股票銷售總額約為 9.6億美元（約新台幣305.28億元）。

儘管輝達最近在半導體內部銷售中佔據主導地位，但其他高階主管也一直在出售股票。博通（Broadcom）執行長 Hock Tan在7月至9月期間的3筆交易中出售了約 27萬5000股股票，總價值為4690萬美元（約新台幣14.91億元）。Tan仍控制約130萬股。

Verity指出，9月底時，Tan以及1名董事和1名公司高層出售了一系列博通股票。據Verity稱，內部人士透露，6名高層在第3季度出售了股票，總價值約為 2990萬美元（約新台幣9.51億元），執行長理查德華萊士和財務長布倫希金斯佔其中約1600萬美元（約新台幣5.1億元），這些交易是根據 10b5-1 交易計劃進行的。

另，德州儀器（TXN）內部人士在第3季出售了價值近1800萬美元（約新台幣5.72億元）的股票，其中大部分來自行使選擇權。

據華盛頓服務報稱，總體而言，第3季有177家晶片公司內部人士出售了股票，他們在第3季總共出售了1270萬股，比第2季略有增加，但略低於第1季出售的1360萬股。這些數據是根據需要向 SEC 提交內線交易文件的大量公司，包括根據 10b5-1 交易計劃出售的股票以及截至 2024 年 9 月 25 日提交的文件。

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