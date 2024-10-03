晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

盆滿缽滿！黃仁勳為首的科技巨頭 第3季賣股套現429億元刷新紀錄

2024/10/03 10:27

以黃仁勳為首的美科技巨頭們，第3季大賣股套現429億元刷新紀錄（美聯社）以黃仁勳為首的美科技巨頭們，第3季大賣股套現429億元刷新紀錄（美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美科技高層第3季大賣股，賣股金額達13.5億美元（約新台幣429.3億元），刷新歷史紀錄，根據追蹤內線交易的華盛頓服務局的數據，177家半導體高層，在第3季利用公司股價表現優異時，總共賣出1270萬股，套現13.5億美元。

CNBC報導，華盛頓服務部表示，這是半導體行業公司員工和董事銷售的最高季度銷售額，其中包括預先計劃的銷售額。由於人工智慧驅動的對處理能力的需求推動了該行業的優異表現，內部人士今年加大了輝達賣股力道。

輝達（NVIDIA）是2024年迄今標普500指數中表現第2好的股票，自2023年12月以來上漲了 137%以上。迄今，SPDR S & P 500 ETF同期上漲了19%。

年初至今，輝達執行長黃仁勳引領了今年的股票銷售，在第2和第3季度拋售了超過7億美元（約新台幣222.6億元）的輝達股票，履行通過規則10b5-1下的預先計劃交易，最近1份監管文件顯示，黃仁勳已經完成了計畫的銷售。

根據 FactSet 的數據，黃仁勳仍然是輝達最大的個人股東，持有該公司約3.5% 的流通股。

除了黃仁勳大賣股外，輝達董事會成員兼創投家考克斯（Tench Coxe）也在9月底出售了 200萬股股票，總價值約2.357億美元（約新台幣74.95億元）。

根據1份證券備案文件，自1997年以私募方式收購這些股票以來，考克斯一直持有這些股票。早在3月，他就賣出了價值約1.7億美元（約新台幣54.06億元）的公司股票。

根據 VerityData 收集的數據，輝達內部人士透露，第3季的股票銷售總額約為 9.6億美元（約新台幣305.28億元）。

儘管輝達最近在半導體內部銷售中佔據主導地位，但其他高階主管也一直在出售股票。博通（Broadcom）執行長 Hock Tan在7月至9月期間的3筆交易中出售了約 27萬5000股股票，總價值為4690萬美元（約新台幣14.91億元）。Tan仍控制約130萬股。

Verity指出，9月底時，Tan以及1名董事和1名公司高層出售了一系列博通股票。據Verity稱，內部人士透露，6名高層在第3季度出售了股票，總價值約為 2990萬美元（約新台幣9.51億元），執行長理查德華萊士和財務長布倫希金斯佔其中約1600萬美元（約新台幣5.1億元），這些交易是根據 10b5-1 交易計劃進行的。

另，德州儀器（TXN）內部人士在第3季出售了價值近1800萬美元（約新台幣5.72億元）的股票，其中大部分來自行使選擇權。

據華盛頓服務報稱，總體而言，第3季有177家晶片公司內部人士出售了股票，他們在第3季總共出售了1270萬股，比第2季略有增加，但略低於第1季出售的1360萬股。這些數據是根據需要向 SEC 提交內線交易文件的大量公司，包括根據 10b5-1 交易計劃出售的股票以及截至 2024 年 9 月 25 日提交的文件。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財