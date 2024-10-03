為何總是遇到壞主管？資深獵頭曝面試秘訣：提「這問題」就可分辨

人們都希望為一個好主管工作，就像他們希望獲得高薪一樣。（美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕人們都希望為一個好主管工作，就像他們希望獲得高薪一樣，有專家最近就分享經驗，教導求職者可以在面試時提出「你現在的團隊會如何描述你和你的領導風格？」這個問題，這能有助於你找到一個好主管。

《CNBC》報導，根據視訊會議技術製造商「Owl Labs」最近的一項調查，好主管和高薪是人們在職場上最重視的2個因素，甚至高於穩定的工作福利、工作成長機會和工作中的朋友等因素，Owl Labs 執行長威索普特（ Frank Weishaupt ）表示，人們會離職通常是因為主管不好，而不是公司不好。 「當你查看這問題的數據時，這句古老的俗諺顯然預測了答案。」

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這就是為何當你面試新工作時，要找到一個好主管，或像威索普特所說的「綠旗（Green Flags ）主管」的跡象，是相當重要的。而綠旗表示該人是一個好相處對象。

獵頭公司「光輝國際」（Korn Ferry）的金融科技、支付和加密業務全球主管維亞斯（Deepali Vyas） ，擁有25年招募經驗，她表示「能夠掌握情商（EQ）的平衡點，卻又不那麼死板的經理主管，才是好主管。」

至於在面試過程中，要如何弄清楚主管的EQ，她建議求職者問：你現在的團隊會如何描述你和你的領導風格？

維亞斯建議，傾聽主管在回答中重視靈活性和信任員工的線索，而且不會有管太多，不會有連很小的事情都要管的跡象，像是「我給他們足夠的約束，讓他們有想法，在他們真正需要的時候，我會幫助他們，她認為，這種領導力可以讓員工在職涯中創新和成長。

但如果對方回答說：下屬都聽我的領導，或按照我說的去做，維亞斯說，這就是個「紅旗」（Red Flags，危險信號）。維亞斯也說，主管管太多可以表明整個公司組織的透明度和問責制較低，她說，在一些大型組織中，「每個人都喜歡互相躲在後面，這樣就沒有人要對錯誤負責」。

反過來說，透明度和問責制較高的領導階層會承認：「團隊，我們搞砸了。我們怎樣才能改正它？」

維亞斯表示，總而言之，在面試尋找潛在的新主管時，「你需要尋找有同理心、靈活性、適應性以及能夠幫助你成長的人」。

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