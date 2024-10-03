安全帶繫緊！羅奇警告：市場面臨2隻黑天鵝突襲

耶魯大學法學院蔡英文中國中心高級研究員·羅奇表示，中東地區衝突和美國失業率上升，市場面臨「雙重打擊」的危險。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕金融市場劇烈震盪來襲，耶魯大學法學院蔡英文中國中心高級研究員史蒂芬·羅奇表示，中東地區衝突和美國失業率上升，市場面臨「雙重打擊」的危險，雖然市場不知該轉向哪，但可以確定是波動會很劇烈。

CNBC報導，中東衝突週二升級，伊朗在殺害 真主黨 領導人 哈桑·納斯魯拉 和一名伊朗駐 黎巴嫩指揮官後對以色列發動飛彈襲擊。

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由於投資人對中東緊張局勢升級感到擔憂，大多數亞洲市場週三下跌。

羅奇表示，在全球央行開始放鬆貨幣政策之際，中東衝突正在加劇通膨風險，「市場真的不知道該轉向哪裡」，我們可能會看到市場劇烈波動性顯著增加。

另瑞銀全球財富管理地區首席投資長凱爾文泰表示，市場的避險走勢是否會持續更長時間取決於幾個關鍵因素，其中之一就是以色列對伊朗襲擊的反應。

羅奇進一步表示，中東局勢升級為油價和通膨帶來上漲風險，他表示，各國央行肯定必須三思而後行，繼續採取進一步寬鬆政策。

根據聯準會9 月會議的所謂點陣圖，聯準會預計在今年接下來的兩場政策會議上再降息半個百分點。

交易員也正在關注週五的美國非農就業數據， 以獲取有關聯準會 9 月大幅降息後經濟狀況的更多跡象。高於預期的失業率可能會促使聯準會加快寬鬆週期以實現軟著陸。

路透社對倫敦證券交易所集團（LSEG）的調查數據顯示，9月失業率預計為4.2%，與8月的數據持平。 7 月失業率躍升至接近3年高點 4.3%，較 2023 年 4 月的5年低點 3.4% 大幅上升。

凱爾文泰指出，另一個可能推動市場進一步波動的因素是美國東部和墨西哥灣沿岸碼頭工人的罷工將持續多久。

從緬因州到德州的港口碼頭工人因工資糾紛和自動化威脅而舉行大規模罷工。路透社報道，預計這將擾亂全球供應鏈，並導致該國近一半的海運中斷。

標準普爾全球市場情報公司的彼得·蒂爾斯韋爾（Peter Tirschwell）表示，港口的任何干擾、港口的任何停工，都將很快產生非常重大的經濟後果。他警告說，這種情況持續的時間越長，經濟損失就越大。

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