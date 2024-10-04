OpenAI完成66億美元增資！傳霸氣開條件不可投資馬斯克xAI等勁敵

OpenAI完成期待已久的新一輪66億美元（約新台幣2099億元）融資。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕OpenAI完成期待已久的新一輪66億美元（約新台幣2099億元）增資，據悉，輝達、軟銀、微軟等科技巨頭皆拿到入場門票，由於此次增資在投資人積極參與下出現超額認購，傳出OpenAI在協商中，明確告訴投資人，避免投資馬斯克xAI等勁敵。

金融時報引述知情人士報導，OpenAI在這輪增資協商中，明確告訴投資人，他們希望獲得「專有」（exclusive）投資，亦即要求投資人避免同時也去投資競爭同業Anthropic或是馬斯克的xAI，目的在確保OpenAI在生成式AI的早期領先。

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由於OpenAI這輪增資是超額認購，投資人對公司發展前景很有信心，當1家公司雄霸所在的市場時，就有底氣向投資人提出如此的條件。1位創投公司合夥人表示，Uber也曾經有過類似的政策。

OpenAI剛完成的最新一輪增資，由Thrive Capital領銜，這家創投公司投資了13億美元（約新台幣413.4億元）。消息來源訴彭博資訊，OpenAI最大股東微軟（Microsoft）在先前已經投入130億美元（約新台幣4134億元）基礎上，這輪再投資約7.5億美元（約新台幣238.5億元）。

其他投資人包括輝達（Nvidia）、老虎全球管理（投資3.5億美元、新台幣111.3億元）、Altimeter Capital（至少投資2.5億美元、新台幣79.5億元）、軟銀集團、阿布達比科技投資公司MGX、Khosla Ventures、富達管理研究公司（Fidelity Management & Research）等。

CNBC報導，OpenAI在週三的部落格文章中寫道，新的資金將使我們能夠加倍加強在先進的人工智慧研究中的領導地位，提高計算能力，並繼續構建幫助人們解決難題的工具。

OpenAI財務長Sarah Friar在聲明中表示，目前ChatGPT每週有2.5 億活躍用戶。1位接近該公司的人士表示，ChatGPT上還有1100萬 ChatGPT Plus 訂閱者和100萬付費企業用戶。

Friar在聲明中指出，人工智慧已經在實現個人化學習、加速醫療保健突破並提高生產力，而這只是開始。

根據《紐約時報》報道，OpenAI上個月的收入為3億美元（約新台幣95.4億元），自去年年初以來增長了1700%。據1位接近OpenAI的人士透露，該公司預計明年的銷售額將達到116億美元（約新台幣3688.8億元），高於2024年的37億美元（約新台幣1176.6億元）。

但這些收入的成本都極為高昂，因為OpenAI必須增加對輝達圖形處理單元 （GPU） 的採購，以訓練和運行其大型語言模型。該人士稱，該公司預計今年將虧損約50億美元（約新台幣1590億元）。

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