輝達殺手級AI晶片來了！黃仁勳爆Blackwell「2喜事」：需求超瘋狂

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳接受CNBC訪問時說「對Blackwell的需求非常瘋狂」、「Blackwell已全面投產」。圖為輝達執行長黃仁勳。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳接受CNBC訪問時說「對Blackwell的需求非常瘋狂」、「Blackwell已全面投產」，摩根士丹利則預計到第4季結束可為輝達帶來100億美元（約新台幣3210億元）的營收。

黃仁勳受訪表示，Blackwell目前全面投產，且按照計畫進展順利，「對Blackwell的需求很瘋狂，人人都想要到最多，人人都想成為第1。」先前，有人擔心生產受阻可能拖慢產品推出的速度。

請繼續往下閱讀...

輝達盤後股價攀升1%，在常規交易時段勁揚1.6%，報118.85美元。

日前根士丹利透露，Blackwell晶片已經開始量產，預計到第4季結束可為輝達帶來100億美元（約新台幣3210億元）的營收。

另外，黃仁勳也談到輝達與技術顧問公司埃森哲（Accenture）擴大合作關係，以協助全球企業快速擴大人工智慧（AI）的採用規模。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法