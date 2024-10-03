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貴金屬狂飆！Costco開賣鉑金條 但會員能「現買現賺」嗎？

2024/10/03 10:34

好市多最近推出最新的貴金屬產品「鉑金條」，每條重1盎司，售價1089.99美元。（圖擷取自Costco官網）好市多最近推出最新的貴金屬產品「鉑金條」，每條重1盎司，售價1089.99美元。（圖擷取自Costco官網）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國量販業者好市多（Costco）持續鎖定貴金屬市場！繼黃金、銀幣在開賣成為熱銷商品後，好市多最近推出最新的貴金屬產品「鉑金條」（platinum bar），每條重1盎司，售價1089.99美元。不過有鑑於目前鉑金期貨價格僅在每盎司1010美元左右，因此好市多會員若想要從中獲利，可能還需等等。

《巴倫週刊》（Barron's）報導，美國好市多週三（2日）在官網上開賣了1盎司鉑金條。好市多表示，這款瑞士製造的鉑金條，是999.5%純鉑金條，官網上才買的到，不過沒辦法配送到路易斯安那州（Louisiana），內華達州（Nevada）以及波多黎各（Puerto Rico），購買後無法退貨或退款。

此外，每個好市多會員限購1次，每次限購5條。

好市多在2023年8月開賣黃金後，隨即成為了好市多的「搖錢樹」，富國銀行（Wells Fargo）分析師今年4月推估，好市多的黃金銷售每月營收可能高達2億美元。

不過相比黃金在過去1年內上漲超過40%，鉑金漲勢就沒那麼驚人。根據道瓊市場數據，雖然週三最活躍的鉑金期貨收盤上漲1.6%，至每盎司1016.80美元，創9月26日以來最大單日百分比漲幅，但過去一年漲幅僅14.7%。

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