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救不起來！中國百大城市中古屋均價連跌29月

2024/10/03 05:59

中國100大城市二手住宅9月平均價格連續第29個月下跌，二手住宅價格下跌的城市數量連續第6個月達100個，凸顯中國房地產持續低迷不振。（法新社）中國100大城市二手住宅9月平均價格連續第29個月下跌，二手住宅價格下跌的城市數量連續第6個月達100個，凸顯中國房地產持續低迷不振。（法新社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國指數研究院最新發布的數據顯示，中國100大城市二手住宅（中古屋）9月平均價格連續第29個月下跌，二手住宅價格下跌的城市數量連續第6個月達100個，凸顯中國房地產持續低迷不振，這也是中國政府必須大動作拉抬房市的原因。

　中指研究院10月1日發布「百城價格指數報告」顯示，100大城市二手住宅9月平均價格持續下行，連跌29個月；至於在新房方面，受部分城市優質改善項目入市影響，100大城市9月新房價格較8月上漲，但成交量持續走弱，9月重點城市新房銷售較8月和去年同期均下跌。

　數據顯示，9月100大城市二手住宅平均價格為每平方公尺14447元人民幣（下同，約每坪台幣21.8萬元），較8月下跌0.70%，較去年同期下跌7.13%；100大城市新建住宅平均價格為每平方公尺16484元（每坪約台幣24.7萬元），較8月上漲0.14%，較去年同期上漲1.85%。

　從二手住宅房價漲跌城市數量來看，9月100大城市二手住宅價格較8月下跌的城市數量為100個，已連續6個月出現百城集體下跌態勢。

　9月100大城市新建住宅價格較8月下跌的數量為63個，8月為46個；9月新建住宅價格較8月上漲的城市數量為17個，8月為35個。

　綜合今年前3季來看，100大城市二手住宅價格累計下跌5.67%，跌幅較2023年同期擴大3.65個百分點。

　經濟學家估計，中國可能有多達9000萬戶空屋，在房地產泡沫破裂的同時，中國人口不斷減少，導致許多城市陷入困境，可能永遠沒有足夠人能塞滿這些房屋。隨著　中國經濟陷入低迷，如何處理過剩房產變得越來越緊迫。

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