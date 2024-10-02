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納管「特登工廠登記」合格率34％ 剩餘46％改善計劃進行中

2024/10/02 21:12

經濟部最新統計，目前納管改善的工廠合格家數共計是9234家。工廠示意圖，非新聞當事者。（記者廖家寧攝）經濟部最新統計，目前納管改善的工廠合格家數共計是9234家。工廠示意圖，非新聞當事者。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部最新統計，目前納管的工廠家數達2.7萬家，成功取得「特登工廠登記」的工廠有2229家，由原先的臨時工廠登記時期接軌特定工廠登記者則有7005家，合格者共計是9234家，合格率是34%。

經濟部工商輔導中心說明，特定工廠登記辦法大致上可分為三階段，首先是2016年5月20日前未登記的工廠，可提出申請特登工廠「納管」，審核過後接著提送「工廠改善計畫」，獲得核定後就可投入改善工程。

當地方政府確認特登工廠完成各項改善措施後，地方政府就會給予「特登工廠登記」許可執照公文，經濟部也會同步統計完成家數。

工商輔導中心指出，經濟部業務範疇包括法律制定與解釋，並督導各縣市政府執行的進度。

工商輔導中心統計，截至今年8月底，全台縣市政府受理納管工廠家數達3.3萬家，符合納管資格約2萬7118家，審查率97.8%，此階段也是費時最長。

受理改善計畫部分，全台受理案件將近2.9萬家，審查率達到53.4%，剩餘約46%還在審理中。

經納管、核定工廠改善計畫家數是是1萬4076家，成功取得「特登工廠登記」的工廠有2229家，由原先的臨時工廠登記時期接軌特定工廠登記者則有7005家，駁回家數1116家，剩餘家數仍在進行改善工程中。

至於哪些未登記工廠可列為特登？工商輔導中心指出，當初在修法時就有設定防線，限定是2016年5月20日前未登記納管的工廠，且必須是低污染行業，如果屬高排放廢水、廢棄物等高污染行業，就不適合在農地設廠，就會輔導轉型或遷廠。

經濟部也針對各縣市政府受理工商改善計劃設定KPI指標，一級縣市包括新北、桃園、台中、彰化、台南及高雄等大工業縣市，經濟部要求明年3月19日審查率要達到60％；二級工業縣市，包括竹苗、雲嘉投、宜花、屏東，則要在明年3月19日前審完，目前審查率達90%；三級縣市包括台北市、基隆、台東、澎湖及金門就要在今年審完，已全數審查完畢達標。

工商輔導中心補充，考量業者投入消防、環保改善措施的困難，為協助減輕業者的財務負擔，經濟部提出「基礎轉型計畫」，能量預計可補助150萬家特登工廠，目前全台申請專案的家數1500家，反應熱烈。

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