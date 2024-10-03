半導體關鍵材料遭颶風斷炊 這2公司供應全球80％石英 恐引連鎖效應

襲擊美國北卡羅來納州的颶風造成大片地區嚴重洪水和破壞，兩家生產全球四分之三以上高純度石英的採礦公司受衝擊，關閉營運業務。（美聯社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國北卡羅來納州的兩家採礦公司生產全球四分之三以上的高純度石英，石英是太陽能和半導體行業至關重要的材料，但由於海倫颶風侵襲，採礦作業現已暫停近一周，可能影響或中斷全球半導體製造原料的供應。

最近襲擊北卡羅來納州的颶風海倫造成大片地區嚴重洪水和破壞。受影響的地區包括小鎮斯普魯斯派恩（Spruce Pine），該小鎮是高純度石英礦的所在地，也是世界上唯一生產超純石英的工廠。

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高純度石英對於晶片生產的各個階段都至關重要，因此如果供應中斷，可能會損害已經陷入供應問題的半導體產業。

在Spruce Pine開採超純石英的公司有兩家：Sibelco North America和The Quartz Corp.。兩家公司在各自的聲明中表示，均於9月26日關閉營運業務。現在說何時可以重新開始生產還為時過早。

根據彭博新能源財經去年在報告中稱，這兩家工廠佔全球商業高純度石英供應量的80%以上。

彭博新聞指出，礦山關閉對晶片產業有何影響？這可能取決於重新開放礦山本身以及連接礦山與外界的交通線路需要多長時間。

晶片製造巨頭三星電子、英飛凌科技、SK海力士和台積電表示，預計暫時不會對其營運產生重大影響。受影響更直接的是信越化學公司、Sumco公司和環球晶圓（GlobalWafers）等矽晶圓製造商，這些公司向台積電等公司供貨。

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