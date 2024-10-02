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颱風假兩樣情 KTV、百貨爆滿 製造業愁眉苦臉

2024/10/02 19:02

台北市今放颱風假，百貨公司、餐廳、賣場來客暢旺、KTV更是預約爆滿。餐廳示意圖。（記者廖家寧攝）台北市今放颱風假，百貨公司、餐廳、賣場來客暢旺、KTV更是預約爆滿。餐廳示意圖。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕因應山陀兒颱風，中南部多個縣市今天放第2天颱風假，北部多個縣市今也放颱風假，北部縣市的市區不少地區有較強的風，但幾乎沒下雨，百貨公司、餐廳、賣場來客暢旺、KTV更是預約爆滿，但製造業卻是不同心情，要趕單的老闆必須支付雙倍薪資拜託員工上工。

製造業放到無風無雨的颱風假，就是愁眉苦臉，工商界高層坦言，尊重地方政府主管機關的判斷，要保障市民的生命財產安全，且山陀兒颱風走勢的確是變化莫測，難算得準颱風行進速度，但製造業連續多天不上工，勢必影響工廠產能，造成不小損失，尤其遇到趕單趕工，狀況更是雪上加霜。

工商界高層指出，不少廠商私下抱怨，颱風假當天即使無法無雨，工廠若要求員工通勤上工，就要給付雙倍薪資，有的老闆顧及勞工通勤安全、增加員工上班意願，還會提供搭乘計程車的交通費，拜託員工上工。

工商界高層表示，在現在疫情後才漸漸復甦，傳統產業都尚未穩定回溫的情況下，又要增加颱風假加給的營業成本，如同屋漏偏逢連夜雨。

商總理事長許舒博表示，目前看來台北市、新北市等縣市市區有風，但幾乎沒下雨，但山區的風雨狀況較為詭譎多變，因此理解地方政府宣布放颱風假的決策，放颱風假除受薪階級外，唯一受惠族群大概就是電影院、卡拉OK、KTV，來客暢旺還爆滿，加上今天風雨不算大，民眾也出門逛街採買，百貨公司、超商、大賣場、商圈、餐廳等相信業績也會提升。

中小企業總會副理事長林倬立指出，中小企業規模小，成本壓力很高，員工人數可能不到五人，特別是小微型企業經營更是不易，也建議企業事前溝通跟員工協調好颱風假的排班，達成勞資共識也能避免勞資爭議，例如公司可讓員工不必通勤到公司打卡，改成居家遠端上班，就可照常給薪。

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