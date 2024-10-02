信邦9月、Q3營收寫同期新猷 全年再戰新高

信邦公布9月營收28.58億元，月增1.66%、年增2.00%。（信邦提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕信邦（3023）今天公布9月營收28.58億元，月增1.66%、年增2.00%，除了創下近15個月新高，也寫下歷年同期新猷；第3季合併營收為84.70億元，季增0.98%、年增2.49%，同步優於歷年同期表現；累計前3季合併營收為248.78億元，較去年同期減少2.60%，為同期次高紀錄。

信邦觀察，9月醫療產品營收月增1.06%，汽車產品月增4.33%，綠能產品月增14.6%，成為該月業績達到歷年高點的主要原因，不過，若以今年前9個月來看，旗下醫療及健康照護產品營業額年減3.52%，汽車產品年減7.87%，綠能產業年減12.47%，但工業應用產品業績年增1.32%，通訊及電子週邊產品年增12.95%。

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信邦提到，從產品類別的銷售比重狀況可見，目前連接線組生產銷售額佔合併營收77.36%；連接器及零組件銷售佔22.64%；進一步以產業類別的銷售分佈區分，工業應用產業佔合併營收28.85%，綠能產業佔27.80%，通訊及電子週邊產業佔21.05%，汽車產業佔14.01%，醫療及健康照護產業佔8.29%，營運團隊看好上下半年營收比重為5:5，全年可望再戰新高。

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